Поближе к дому. Дополнительные автобусные остановки появятся в областном центре

Работа по согласованию новых остановочных пунктов ведется администрацией города совместно с управлением ГИБДД по Сахалинской области. Для подбора мест, где предполагается оборудовать автобусные остановки, сотрудники ведомства и центра управления городской мобильностью проинспектировали центральные улицы Южно-Сахалинска, а также посетили Дальнее.

Остановочные пункты установят в ходе реформы общественного транспорта. Развитие пассажирских перевозок – один из приоритетов преобразований, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и комфорта пассажиров. Для повышения доступности общественного транспорта администрацией города было принято решение организовать дополнительные места для остановки автобусов.

– Мы уже осмотрели более 40 мест, где планируется оборудовать новые автобусные остановки и павильоны. Совместно с сотрудниками ГИБДД объезжаем оставшиеся пункты, обсуждаем и корректируем организацию движения общественного транспорта на этих точках, – рассказал и. о. директора МКУ «Центр управления городской мобильностью» Никита Воронцов.

Всего в рамках реформы в Южно-Сахалинске планируется обустроить около 70 новых пунктов. Размещение каждого в обязательном порядке проходит согласование с госавтоинспекцией.

– Наша основная задача – обеспечить безопасность граждан при передвижении на общественном транспорте. Существуют определенные требования ГОСТов к оснащению автобусных остановок. Совместно с администрацией Южно-Сахалинска было принято решение осмотреть остановочные пункты, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом и в начале следующего года, – подчеркнул начальник управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области Игорь Нам.

По итогам поездки с сотрудниками госавтоинспекции предварительно было согласовано размещение автобусных остановок на Коммунистическом пр., ул. Горького, Детской, Комсомольской, Железнодорожной, Пуркаева, в пер. Алтайском… Объекты будут появляться на улицах областного центра поэтапно, информацию об их введении муниципалитет разместит заранее на сайте, в СМИ, а также в социальных сетях – официальных аккаунтах администрации областного центра.

Виктор ГОРОДОВ.