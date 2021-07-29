Побольше бы таких магазинов! Фермеры Курильска показывают пример в организации социальной торговли

Если для курильчан сейчас сглаживается острота вечной транспортной проблемы, то снижение цен на продукты питания остается самой актуальной задачей. Какие только варианты ее решения не предлагались в разные годы: заключение договоров о поставках с сахалинскими производителями сельхозпродукции, активизация сотрудничества с приморскими предпринимателями, создание на Итурупе оптовой базы…

Очень настойчиво в этом направлении работала в свое время областной министр сельского хозяйства и торговли Инна Павленко. К сожалению, ее инициативы не нашли поддержки у большинства островных предпринимателей, предпочитавших работать по старинке. Администрация района видит решение проблемы в организации ярмарок, участии в проекте «Доступная рыба», создании «социальных» магазинов (трем уже присвоен такой статус).

Положение заметно изменилось, когда в Курильске открылся магазин «Фермерские продукты». Расположен он на территории общества «Континент», которое пять лет назад основало крестьянско-фермерское хозяйство «Маяк», а в прошлом году – фирму «Континент Агро». Вот на их-то основе и создан магазин.

Генеральный директор фирмы Валерий Оксенюк решил упорядочить и вывести на цивилизованный уровень торговлю сельхозпродукцией «Маяка». А это картофель, капуста, морковь, свекла, огурцы, помидоры, пользующиеся большим спросом у населения. До этого организовывали выездную торговлю, овощи продавали с машины, с ярмарочных прилавков или с собственного овощехранилища, что было неудобно покупателям.

Построили небольшой магазин с торговой площадью 70 кв. метров и как-то сразу поняли: этого мало. Новая торговая точка стала очень популярной, а ее товары востребованы. Ведь руководство компании сразу решило: товары должны быть доступны по цене любым покупателям.

Подали заявку в администрацию Курильского городского округа о придании магазину статуса «социальный» и в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства получили «добро». Условия такие: предприниматели сдерживают цены, устанавливают их в полтора раза ниже, чем в других магазинах, а администрация возмещает расходы на транспорт (по доставке товаров на остров), отопление, оплату электроэнергии. Предельный размер субсидии – 500 тыс. рублей, но не более 90 проц. понесенных затрат. Выгодно обеим сторонам, а главное – покупателям.

Еще один плюс: бесплатная доставка товаров до дома независимо от того, где живет покупатель: в Курильске или Рейдове (до недавнего времени выполняли заявки и жителей Горного, Горячих Ключей). Покупатель смотрит прайс-лист, который постоянно обновляется, звонит, заказывает и получает то, что хотел.

По спискам отдела соцзащиты «Фермерские продукты» комплексно обслуживают малоимущих островитян и инвалидов, формируют наборы и доставляют их людям, и все – бесплатно. Здесь в первую очередь поддерживают местных производителей. Так, например, заключили соглашение с ЗАО «Курильский рыбак» о поставке продукции.

Сейчас это рыбные консервы, салаты из морских водорослей, которые готовятся на предприятии «Курильского рыбака» на Шикотане. Продается здесь и товар «Континента» – икра, рыба. Крестьянское хозяйство «Маяк» поставляет к столу островитян выращенную в своей теплице зелень – укроп, лук, петрушку.

Действительно, побольше бы таких магазинов!

Галия Кунченко, г. Курильск.