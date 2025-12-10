Побывайте в гостях у сказки! Маэстро икебаны Александра Кудряшова приглашает на выставку «Альтернативные елки»

В зеркальном павильоне бювета городского парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина в областном центре уже вовсю творятся предновогодние чудеса — рождается атмосфера доброй красивой сказки. Журналист «Советского Сахалина» на минутку заглянул сюда на огонек.

Здесь главная новогодняя фея — известная в области и далеко за ее пределами художница, признанный мастер икебаны и просто замечательный человек – Александра Кудряшова.

Ей помогают другие флористы из общественной организации «Цветы Сахалина» и волонтеры. В кадр попали: художник-фитоколлажист, преподаватель икебаны Валентина Жукова, волонтер Галина Аристархова и представительница парка, дежурная «хозяюшка» бювета Светлана.

Мастерицы изготавливали искусственные заснеженные ветви для оформления будущей выставочной площадки. Для этого использовали березовые веточки, клей ПВА и косметические ватные диски. Каждый пушистый белый кружок – очередной «снежный» комочек. Из веток соберутся гирлянды для украшения полупрозрачных стен бювета, а из самых шикарных сформируют композиции для больших эффектных ваз.

Но все это — пока лишь подготовка к главному действу. Совсем скоро, 19 декабря откроется выставка необыкновенных экспонатов под названием «Альтернативные елки», которую смогут посетить все желающие.

Объявлены условия для участников: изготовленные своими руками елочки должны быть высотой от 15 сантиметров до 2 метров. Принимаются как индивидуальные авторские работы, так и плоды коллективного творчества.

По большому счету, ограничений авторской фантазии нет, кроме одного: нельзя использовать живые елки и другие деревья. А сухоцветы, изящные коряги, ракушки, и прочее, вплоть до строительных материалов, – это пожалуйста. Но желательно все-таки, чтобы изделие было похоже по очертаниям на елочку. Форма — классический конус.

— Мы подумали, зачем рубить живые елки? Можно ведь устроить праздник, не нанося вреда природе, — говорит Александра Кудряшова. – Так и пришла идея выставки-конкурса рукотворных елей. Мы — это региональная общественная организация «Цветы Сахалина», все участники которой в свое время закончили школу икебаны Согецу с головным офисом в Токио. Представленные работы будут выставлены на обозрение широкой публики. А венцом всей этой большой композиции станет фантастическая Царь-Елка, в которую, при нашем участии, разумеется, превратится белая колонна в бювете высотой около 5 метров. Как она будет выглядеть? Приходите – увидите, здесь будет просто сказка!

Владимир СЛАВИН.

P.S.

Есть основания предполагать, что Царь-Елка будет вовсе не зеленой, а скорее белой, и ее наряд будет напоминать роскошное одеяние невесты. Но это пока всего лишь предположение.

