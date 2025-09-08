Почему из истории невельской школы № 2 вычеркнут 31 год её существования?

Что и говорить, беспрецедентный случай. Выпускники 1960-х (!) годов этой школы с горечью сообщили, что не могут смириться с тем, что, переехав в новое трёхэтажное здание в 1977 году, школа под тем же № 2 обнулила свою историю.

– Мы нечаянно вскрыли огромную проблему, связанную с искажением действительности. Школы-то нашей, оказывается, нет… и не было… и памяти об учителях тоже нет, – пишет выпускница 1962 года Нина Фролова (Третьякова), учитель французского языка, доцент, кандидат философских наук из академгородка Красноярска. – Нет слов, как больно за нашу школу № 2.

На защиту исторической справедливости встали и другие выпускники тех лет: Владислав и Евгений Мамаевы, Юрий Третьяков, Николай, Валерий и Юрий Карнауховы, Александр Стародубцев, Виктор Горбунов, Олег, Геннадий и Владимир Бабенковы. Они так и написали в своём обращении: «Просим восстановить первоначальную дату образования средней школы № 2 Невельска, которая начала свою работу как начальная через год после победного 1945-го».

В доказательство выпускники-шестидесятники собрали большой фактический и фотографический материал о любимой школе, о её учителях и учениках тех лет. «Советский Сахалин» дважды предоставлял им газетную трибуну, направил редакционный запрос региональному министерству образования. Но, как следовало из его официального ответа, мы вышли не на тот уровень компетенции. А местные чиновники пояснили: за новую точку отсчёта взят 1977 год, поскольку новое трёхэтажное учебное здание приняло ещё и учеников посёлка Ясноморский и начальной школы № 6 Невельска.

Что и говорить: странно, что реальную дату образования школы № 2 заменил год сдачи в эксплуатацию нового корпуса. Разве это весомый аргумент для обнуления истории учебной организации?

Начальная школа № 2 открылась 1 сентября 1946 года в северном районе г. Хонто (будущего Невельска). Её первым директором стал Василий Павлович Митин. В 1941-м восемнадцатилетнего юношу, только что получившего аттестат зрелости, призвали в Красную Армию. Четыре года войны для офицера связи завершились в Германии. В 1945-м демобилизованный победитель вернулся в родной г. Орёл, где окончил учительский институт и получил направление на работу в Невельск.

Там же в педагогическом коллективе школы № 2 с первого дня трудилась учительница 22 лет отроду – Галина Гудзева, награждённая медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Она приехала в Хонто из Александровска-Сахалинского.

В послевоенном Невельске начались добрые преобразования. Так, в 1949 году фронтовики-переселенцы построили для школы № 2 двухэтажное деревянное здание. Среди японских бараков оно выглядело как настоящее чудо. В нём было центральное отопление, просторные классы, спортивный зал, раздевалка, туалеты. Фасад школы, получившей статус средней, был светло-зелёного цвета. Тогда и в последующие годы невельчане с любовью называли её «зелёненькой». А сколько достойных и образованных людей вышло из её стен!

Серебряный медалист Владислав Мамаев получил диплом с отличием, окончил Ленинградский кораблестроительный институт и аспирантуру. Работал инженером на ведущих предприятиях Санкт-Петербурга и в Институте машиноведения Академии наук СССР в Москве. Он убеждён: «Безусловно, историю школы № 2 надо восстановить в полном объёме. Столь многолетняя деятельность – это же её гордость!».

Николай Карнаухов, фотограф из Холмска считает случившееся в корне неверным:

– В 1977 году тихо и буднично вычеркнули из жизни городской школы № 2 31-летний период её существования. Мы считаем такое искажение истории нравственным проступком. Ошибку надо официально исправить и как можно скорее.

– Можно всё отыграть с пользой для школы и её традиций, – полагает Нина Фролова (Третьякова). – Не лучше ли по крупицам вместе с учащимися восстанавливать, сохранять память, пока живы выпускники 60-х годов? Мы можем многое рассказать о том времени, о наших учителях, о себе. Не в этом ли наш нравственный долг перед самими собой и перед будущим поколением?

И правда, зачем же невельскому муниципалитету и нынешнему руководству средней школы № 2 открещиваться от прекрасных и ничем не запятнанных страниц истории? Всего-то и требуется принять соответствующее распоряжение, тем более что в 2026 году юбиляру (бывшей «зелёненькой») исполнится 80 лет, а совсем не 49.

Людмила Артёмова.

