В газете № 4 за 21 января был опубликован материал «Ипотека для одиноких». Я согласна с тем, что нужно изменить один из пунктов получения займа: давать кредит одиноким дальневосточникам в возрасте до 36 лет либо тем, кто еще не зарегистрировал свой брак.

Мне 22 года, окончила вуз на материке, вернулась работать на Сахалин. Но не хочу жить вместе с родителями. С удовольствием бы вступила в ипотеку. Но у меня еще нет семьи, а выходить замуж не входит в мои ближайшие планы.

Сахалинцы в опросе называли причины, по которым они хотят покинуть остров: невысокие зарплаты, неудовлетворенность уровнем образования и сложности в самореализации. Я бы еще добавила: на Сахалине молодежи не хватает культурных мероприятий.

Я живу в областном центре, поэтому мне повезло: здесь хотя бы есть театр, кино и какие-то творческие события. Но даже в Южно-Сахалинск мои любимые музыкальные группы почему-то приезжают редко. И это меня и моих друзей очень огорчает.

Конечно, сейчас из-за коронавирусных ограничений многие массовые мероприятия отменяются. Я не утверждаю, что это обстоятельство является главной причиной отъезда молодых людей на материк. Но все же, надо признать, на Сахалине молодежь чувствует себя оторванной от культурных событий России.

Александра Сергеева, г. Южно-Сахалинск.