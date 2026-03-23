Почему нельзя наказать перевозчика за рассыпанный на асфальте гравий

Суд признал незаконными штрафы за перевозку сыпучих грузов в ненакрытом виде. Но в воздухе повисает вопрос: как же следить за содержанием автодороги в надлежащем состоянии?

Нередко с грузовиков на проезжую часть летят камни, песок и пр. Они портят полотно, которое потом требует восстановления. Администрация Южно-Сахалинска нашла способ воздействия на нарушителей, и он казался эффективным и справедливым.

В августе 2024 года мэрия установила камеру «Страж» на выезде из города в Корсаков, возле старого поста ГАИ. Она фиксировала автомобили, перевозящие непокрытый сыпучий груз, который летит на дорогу и обочины. На основании снимков административная комиссия находила нарушения Правил благоустройства Южно-Сахалинска, предусматривающие штраф от 35 тыс. до 150 тыс. рублей. Аналогичным путём пошли в Корсакове. В адрес предпринимателей, чей транспорт был пойман в кадре, что называется, с поличным, регулярно выписывались штрафы. Но перевозчики с наложенными санкциями не согласились, оспорили решение в суде.

Суд встал на их сторону, разъяснив что дорога, на которую просыпается груз, не является элементом благоустройства. А штрафы назначались на основе Правил того самого благоустройства. Те же доводы привёл и областной суд, куда местные власти обжаловали решение судов Южно-Сахалинска и Корсакова.

Ещё один немаловажный момент. В обосновании штрафов было написано, что снимки нарушения (перевозка ненакрытых сыпучих грузов) сделаны камерой в автоматическом режиме. Но технические характеристики «Стража» таковы, что подобные факты это устройство автоматически фиксировать не может.

– Выяснилось, что все сделанные фото поступают в базу, их просматривают и, обнаружив машину без тента, устанавливают её владельца и уведомляют о начисленном штрафе, – поясняет председатель общественного совета при УМВД РФ по Сахалинской области Денис Адылов. – Получается, что нарушение (то есть перевозка сыпучих грузов без тента) выявлено в ручном режиме. Это существенный нюанс, меняющий дело. Кроме того, нередки случаи, когда груз как будто бы и накрыт, но его содержимое всё равно просыпается на дорогу. Парадокс, но если это зафиксирует камера, то здесь не увидят отступления от Правил благо­устройства – тент же присутствует.

В южно-сахалинской мэрии в ответ на запрос редакции ответили: путь выбран верный, поэтому городские власти намереваются обжаловать вердикт областного суда в вышестоящей инстанции.

Аргументация администрации областной столицы такова.

Для пресечения таких правонарушений, как загрязнение проезжих частей, тротуаров, прилегающих газонов в региональном законе № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» есть п. 2 ч. 1 ст. 21-4. В нём предусмотрена ответственность за неисполнение требований по содержанию в чистоте фасадов зданий, малых архитектурных форм и т. д., включая формулировку – «иные элементы благоустройства». По мнению мэрии, в это «иное» входят и дороги, и тротуары вместе с их элементами.

А Правилами благоустройства Южно-Сахалинска на всей территории городского округа запрещается просыпать отходы и различные сыпучие грузы на дороги при их перевозке. Для этого их обязаны накрывать тентом.

Практика привлечения к административной ответственности за перевозку сыпучих и пылящих грузов в непокрытых кузовах грузовых автомобилей применяется и в других регионах страны, говорят в мэрии. Например, в Новороссийске администрацией города активно используются комплексы автоматической фиксации для выявления фактов перевозки не укрытых грузов и привлечения нарушителей к административной ответственности.

Практика судебного обжалования вынесенных постановлений сложилась в пользу муниципалитета. Ответственность установлена законами об административных правонарушениях Московской, Белгородской, Ивановской, Нижегородской, Самарской, Архангельской, Пензенской областей и т. д.

Тем не менее пока что автофиксация просыпания грузов камерами на дорогах областного центра и Корсакова приостановлена. Наконец, суды установили, что оштрафованный автотранспорт не перевозил сыпучие грузы без укрывного материала.

Кто больше прав – установят в вышестоящей судебной инстанции. Понятное дело, что дороги не должны превращаться в свалки просыпавшихся грузов. Но следить же за этим нужно не выходя из правового поля. В Кодексе об административных правонарушениях РФ за перевозку сыпучих грузов без тента предусмотрен штраф. Составляет он 500 рублей. Но главное в борьбе с нарушениями не жесткость (в нашем случае – размер штрафа), а неотвратимость наказания.

И здесь не надо изобретать велосипед, убеждён Денис Адылов. Для того, чтобы заработал эффективный механизм, необходимо в закон Сахалинской области внести поправки, а именно – установить отдельное правонарушение за перевозку сыпучего груза без укрывного материала. Тогда для таких нарушителей будет свой пункт. И их не придётся наказывать, образно говоря, за грязные фасады жилых домов.

Евгений АВЕРИН.