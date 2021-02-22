Почему обычная смена Сергея Парфенова закончилась крупномасштабной спасательной операцией

Как рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Смирныховского района, у грейдера, работающего на расчистке трассы за территорией населенного пункта, вышла из строя приводная цепь. Восстановить ее прямо на дороге невозможно.

Это ведь не велосипед, а мощная машина, способная очистить поверхность ото льда и утрамбованного снега за один проход. Водитель Сергей Парфенов, работавший в компании «Петросах» всего третий месяц, принял единственно правильное решение – дожидаться помощи.

«Лавин не было!»

В ЕДДС уверенно заявили, что никаких лавин 16-18 февраля в Смирныховском районе не было. А вот метель, действительно, разыгралась нешуточная. Однако во всю свою полноту она проявила себя 16-го вечером. Так что грейдер, вероятно, смог бы вернуться на базу в тот же день, если бы его не остановила на дороге техническая неисправность.

Уточнить детали и причины неисправности у мастера ООО «Петросах Энерджи», который непосредственно дает водителям технические задания, не удалось. Владимир Зайцев не подтвердил эту версию. По его словам, грейдер все время оставался на ходу, но его занесло снегом. Сколько нужно снега и времени на подобный занос, тоже осталось не ясным: связь с мастером прервалась на самом интересном месте, а новые попытки дозвониться заканчивались лишь бесконечными длинными гудками.

Важный маршрут?

Дорога между месторождением нефти «Окружное» и поселком Первомайским, где расположен нефтеналивной пункт компании, значится технологической и обслуживается «Петросахом». Зачем понадобилось расчищать ее в канун сильной метели, остается загадкой.

Возможно, в «Петросахе» не слишком доверяют метеосводкам, и тревожное предупреждение синоптиков, впервые прозвучавшее еще 14 февраля, впечатления ни на кого не произвело. Не исключено также, что здесь переоценили возможности грейдеров в надежде не останавливать грузонефтяной поток, невзирая даже на те СМС-колокола, в которые продолжала бить служба МЧС и на следующий день, 15 февраля. Так или иначе, но в пять часов утра 16-го Сергей Парфенов отправился расчищать столь важный для компании маршрут.

Протяженность дороги между «Окружным» и Первомайским составляет порядка 60 км. Грейдеры выходят навстречу друг другу. Примерно посередине есть площадка, где каждый из грейдеров разворачивается и уходит в обратный путь. Сергей выехал со стороны Первомайска. Это самый сложный участок — с подъемами и спусками. Местные жители говорят, здесь и без метели цистерны время от времени падают под откос. Их вытаскивают — нельзя допустить, чтобы нефть попала в почву или нерестовые реки.

Вторая часть дороги, от «Окружного», — прямая, без перевалов. Как утверждают в диспетчерской службе, именно по ней, когда грейдер не вернулся на базу, могли бы проскочить даже на вахтовке и, возможно, в тот же вечер поймать сигнал грейдериста, который тщетно пытался выйти на связь.

— В этом случае «Петросах» мог бы и не задействовать МЧС и без паники оперативнее сработать!

Суета сует

Вечером 16 февраля из Первомайска на поиски пропавшего грейдериста «Петросах» отправил два снегохода. Пройти им удалось примерно 12 км. Снежная стена в кромешной темноте заставила водителей вернуться назад. И только в 20.33 сотрудники компании забили тревогу по системе 112.

— Но мы тоже не могли никого отправить, — объяснили в диспетчерской службе, —потому что стояла очень сильная метель.Техника повсеместно заваливалась в кюветы.Благо, в пределах населенного пункта, и все это быстренько вытаскивалось.

Почему же сразу сотрудники компании не отправили грейдер? Что смогли бы сделать снегоходы, даже если бы добрались до разыскиваемого места? Вроде в Первомайске стоял бульдозер, но некого было посадить за рычаги управления: оператор уже уехал домой в Смирных.

Что это: случайность или неподготовленность компании к ведению работ в северных условиях? Были у того же мастера четкие инструкции, заранее разработанные, как и полагается в подобных случаях, и завизированные руководителем компании, или нет? Почему в экстремальной ситуации вместо просчитанных действий одна суета?

Утром 17 февраля на поиски пропавшего грейдериста вновь выдвинулись два снегохода. На этот раз они прошли и того меньше. Интересно, чего ожидали те, кто их отправлял, после целой ночи сильнейшей метели? Теперь оставалось только одно: уповать на службу МЧС.

Не к теще на блины

К тому времени за судьбой сахалинского грейдериста уже следила вся страна. И всех интересовало главное: жив ли? Дождется ли помощи? Но поймать в эфире радиосигнал от Сергея Парфенова никто не смог.

Сегодня есть технические возможности организовать надежную радиосвязь на расстоянии не только на 10 км, как это было в случае с затерянным в снегах грейдером, но и на 20, 30 и даже на 60 км и больше. Всего лишь рабочая частота, мощность и тип радиостанций и антенных устройств должны соответствовать реальным условиям. Все зависит от объема средств, которые компания готова вложить в обеспечение такой связи.

— Ну, и где этот ваш специалист? — отбивался от вопросов журналиста мастер Зайцев. — Давайте его нам, пусть сделает…

И растерянно добавлял:

— Антенны были и на грейдере, и на базе… Наладим…

Радиосвязь — это одно из обязательных условий, например, для выхода альпинистов на маршрут. Встречный эфир — каждые четыре часа. Если в назначенное время нет ожидаемого сигнала, спасатели готовятся к выходу. Еще два часа, и, если эфир по-прежнему молчит, группа отправляется на поиски пропавших альпинистов.

Почему бы в условиях сахалинской стихии не использовать этот опыт? Пусть не каждые четыре часа, но хотя бы к концу смены можно было бы связаться с грейдеристом, чтобы понять, возвращается он на базу или нет. И при отсутствии связи сразу же организовать помощь. Ведь не к теще же на блины человек подался, а в снежные лапы самой что ни на есть беспощадной метели.

Что делать, если?..

Это хорошо, что топлива для обогрева кабины застрявшего в снежном плену грейдера хватило на две ночи и один день. А если бы не хватило? Хорошо, что хотя бы через двое суток к Сергею Парфенову пришла помощь. А если бы не пришла? Хорошо, что такой же грейдер, только теперь уже со стороны «Окружного», и вахтовый автомобиль смогли подобраться к злополучному десятикилометровому радиусу и поймать долгожданный сигнал. А если бы не смогли? И еще множество всяческих «если» …

Вероятно, всего-то стоило бы в тот день отправить вместе с грейдером вахтовку, тем более в создавшихся погодных условиях. С обязательным запасом топлива, воды, продуктов. И все. Во всяком случае в сахалинскую метель точно можно было бы относительно спокойно ждать помощь не двое суток, а неделю, возможно, и две. Да и встревоженная страна не считала бы часы до спасения грейдериста.

Анна СЕРГЕЕВА.