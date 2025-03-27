Почему за проезд в автобусе с нас берут разные суммы?

Совсем скоро, с 1 апреля, за проезд в общественном транспорте Южно-Сахалинска придётся платить 45 рублей наличными вместо прежних 40. Плата банковской картой останется на прежнем уровне – 35 рублей.

Наверное, в связи с этим население областного центра задаётся вопросом – а насколько законна такая разница в оплате?

Люди усмотрели здесь нарушение закона о защите прав потребителей – конкретно, его статьи 16.1, главы 4, где определяется порядок оплаты за товары и услуги. Там говорится, что при продаже товаров (оказании услуг) запрещается устанавливать различные цены в зависимости от способа их оплаты.

Аргументы здесь таковы: проезд в автобусе – это транспортная услуга, поэтому сумма расчёта должна быть одинаковой независимо от способа оплаты.

Насколько верны такие подозрения? С этим вопросом редакция «Советского Сахалина» обратилась в региональный Роспотребнадзор. Вот что ответила Светлана Якушевская, начальник отдела защиты прав потребителей сахалинского управления Роспотребнадзора.

– В основе этих предположений лежит непонимание того, что перевозки общественным транспортом не регламентируются законом о защите прав потребителей. Организация обслуживания общественным транспортом – обязанность, а не собственное желание местных органов власти. Соответственно, эта сфера регулируется другими правовыми актами. Здесь правила (в том числе порядок оплаты) устанавливают органы местного самоуправления. А когда человек приходит в магазин или ателье, то здесь продавец и покупатель услуги совершают куплю-продажу по собственной воле. Поэтому их взаимоотношения регулируются законом о защите прав потребителей.

Неверно также толкование о том, что люди платят разную стоимость за одну и ту же услугу. Тариф здесь один – 40 рублей за поездку, он установлен Региональной энергетической комиссией. А 35 рублей – это стоимость проезда со скидкой за то, что человек рассчитывается не наличными, а банковской картой. Скидка даётся за то, что перевозчик несёт меньше затрат на работу с наличностью.

Владимир ПАВЛОВ.

Справка

Льготные категории горожан расплачиваются за проезд в общественном транспорте с помощью социальных транспортных карт, таким образом, повышение стоимости проезда с 1 апреля их не коснётся.

Право на дополнительную меру соцподдержки имеют южносахалинцы следующих категорий:

ветераны боевых действий (указанные в статье 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»);

инвалиды I, II, III группы, дети-инвалиды и сопровождающие их лица;

ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС;

почётные доноры России, почётные доноры СССР;

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

ветераны труда, ветераны труда Сахалинской области;

многодетные горожане;

родители военнослужащих, погибших в период прохождения службы.

Транспортные карты оформляются в департаменте социальной политики, держатели карт ежемесячно пополняют их на 788 рублей, при этом количество поездок не ограничено. За транспортными картами нужно обращаться в департамент по адресу: ул. Комсомольская, 169, каб. 12. Время приёма посетителей: понедельник – четверг с 9.00 до 13.00.