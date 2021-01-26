«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…». С таким эпиграфом Федора Тютчева вышел в свет 14-й выпуск литературно-познавательного журнала «Слово».

Южно-Сахалинская центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова прилагает немало усилий, чтобы издание было востребованным, интересным, красивым, а его содержание – разнообразным. Это проза и поэзия, информация о книжных новинках и современном литературном процессе, факты из истории островной области.

На первых страницах «Слова» расказывается об успехах библиотеки в 2020 году. Ее издательской удачей стал мистический роман курильчанки Оксаны Ризнич «О чем шелестит бамбук». На выставке-ярмарке «Печатный двор» во Владивостоке он получил золотую медаль.

Специальным призом «Печатного двора» отмечена серия книг сахалинских писателей «Островная библиотека», а лучшим просветительским проектом признан «Каторжный Сахалин». Его участниками проделана большая работа: выявлены, изданы и введены в фонды сахалинских библиотек забытые книги столетней давности.

На сайте библиотеки в прошлом году появились две видеокниги: «Навигатор абитуриента…» и «Нескучный Южно-Сахалинск». В рамках нового музыкально-просветительского проекта «Волшебная песня мамы» вышел одноименный альбом с записями колыбельных песен в исполнении сахалинских вокалисток – актрис Чехов-центра и областной филармонии.

Об осуществленных и перспективных планах учреждения культуры можно узнать из статьи директора южно-сахалинской централизованной библиотечной системы и главного редактора журнала «Слово» Ольги Бородиной. В частности, продолжится работа по проекту «Каторжный Сахалин». В историю области в прошлом году был вписан интересный факт: на остров приезжала Марина Махортова – правнучка сахалинского политкаторжанина Ивана Ювачева, автора двухтомных сахалинских дневников, мемуаров «Восемь лет на Сахалине», книги стихов «Милость и истина».

Ювачев покинул остров в 1895 году. Из многих его детей выжили только дочь Лиза и сын Даниил (Хармс). У Даниила детей не было. Кирилл – сын Лизы и отец Марины Махортовой. В Санкт-Петербурге она преподает в техникуме, растит трех дочерей, ухаживает за могилой прадедушки на Волковском кладбище.

В минувшем сентябре гостья из северной столицы выступила в Южно-Сахалинске на VII международной конференции «Остров Сахалин» А. П. Чехова в XIX веке». Кроме того, в рамках этого форума съездила в с. Кировское (бывшее Рыковское), где в годы каторги жил Иван Ювачев. Жители села с интересом пришли на встречу с его родственницей.

В 14-м выпуске «Слова» приводится интервью журналиста Юлии Вятржик с Мариной Махортовой, которая для нашего журнала написала статью «Письмо к прадеду». Ее невозможно читать равнодушно, ведь в ней столько невысказанной любви к родному человеку. И это несмотря на то, что правнучка родилась через 20 лет после того, как окончился земной путь Ювачева. Марина Махортова, пожалуй, самый интересный автор 14 номера «Слова».

В этом выпуске завершается публикация исторического исследования краеведа Николая Вишневского «Транссибирская магистраль». Опубликованное в четырех номерах журнала, оно рассказало о малоизвестной странице сахалинской истории. Библиотека планирует издать труд Вишневского отдельной книгой.

Раздел «Слово прозаику» знакомит с повестями и рассказами сахалинских авторов. 7 июля 2020 года не стало Александра Челнокова, путешественника, историка, педагога. Он автор многих статей и книг по истории, увлекался художественной литературой. В вышеназванном разделе 20 страниц занимает повесть «Загадка старого медальона» неизвестного на Сахалине Елисея Цветова (это двойной псевдоним – Александра Челнокова и его соавтора).

Есть в журнале и другие художественные тексты – рассказы инженера-гидрогеолога Виктора Добырна (из собственных наблюдений за обитателями лесов) и блогера Натальи Коротченко из Владивостока, а также стихи врача из Южно-Сахалинска Инессы Гавриловой.

Библиотечный журнал «Слово», как всегда, увлекательно рассказывает о книжных новинках, чаще всего, краеведческой тематики.

Историк Н. Вишневский написал две книги о Макаровском районе, третья – «Северная частица Страны утренней свежести» – посвящена местной корейской диаспоре. Книга победила в номинации «Успех года-2020» в проекте администрации Южно-Сахалинска.

Авторы других статей журнала хотели привлечь внимание к дневнику сахалинского ссыльного конца XIX века этнографа Льва Штернберга, к запискам исследователя Сахалина Николая Рудановского, к книге нашего современника Александра Кутелева «На дальних наших островах» и «Курильским повестям» Валентины Полянской.

Надо ли рассказывать населению о книгах, которые можно называть антилитературой? Ведь в отсутствии цензуры нередко появляются издания с исковерканным русским языком и бредовыми фантазиями типа «Острова Сахалина» Эдуарда Веркина. Но если Сахалин далеко от центра России, это не означает, что про него можно писать всякие небылицы.

Известный сахалинский журналист Ирина Сидорова критикует другого «фантаста» – москвича Михаила Смирнова, автора трех книг про наш остров: «Тайны Сахалина», «Грозы Сахалина», «Сокровища Сахалина». Сидорова упрекает Союз писателей России в благосклонности к графоманам, а их – легион. Журнал «Слово» подобных авторов на своих страницах не печатает.

Все статьи нового выпуска логично организованы и хорошо проиллюстрированы.

Вера Борисова, главный библиотекарь Южно-Сахалинской центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова.