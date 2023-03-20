Почки на вербе появились раньше обычного. Хотя температуры на юге Сахалина ночью еще опускаются ниже нуля

Несмотря на это, на некоторых деревьях уже распускаются почки.

Такую картину житель областного центра заметил возле речки Уюновка, в северной части города, приславший нам снимок.

– Верба уже красуется почками вовсю, написал южно-сахалинец, – и мы даже не заметили, когда это началось. Ведь снег еще не сошел, морозы лишь недавно отступили, но и нескольких теплых дней оказалось достаточно.

Обычно почки набухают на вербе на юге Сахалина позднее – к церковному празднику Вербного воскресения, который празднуется за неделю до Пасхи. В нынешнем году это 9 апреля. Но природа в это раз решила немного отступить от своих правил.

Сергей Рябов.

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