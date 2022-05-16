«Почта России» регистрирует товарный знак Punkt, рассказали РИА Новости в Роспатенте. Предположительно, новый сервис будет заниматься доставкой товаров, в том числе канцелярии и цветов, а также услугами по хранению и упаковке.
Звукорежиссера Сахалинской областной филармонии Георгия Зобова в музыкальных кругах Южно-Сахалинска знают как клавишника, композитора, аранжировщика, саунд-продюсера, автора текстов, вокалиста, лауреата V конкурса «Песни Сахалину»...
Экскурс в нашу историю практически всегда приносит открытия. В архивных подшивках «Советского Сахалина» встретилась публикация ТАСС о неизвестном нам факте 72-летней давности, которым мы хотим поделиться с вами.
На имя председателя...