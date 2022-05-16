«Почта России» регистрирует товарный знак Punkt, рассказали РИА Новости в Роспатенте. Предположительно, новый сервис будет заниматься доставкой товаров, в том числе канцелярии и цветов, а также услугами по хранению и упаковке.

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