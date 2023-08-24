Почти 100 тыс. сахалинцев зарегистрировались в личном кабинете ПАО «ДЭК»

С начала 2023 года количество клиентов филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт», зарегистрированных в личном кабинете клиента на сайте компании или в мобильном приложении, увеличилось более чем на 10 тысяч. На начало августа многофункциональный сервис освоили 99 147 сахалинцев.

В личном кабинете клиента на сайте dvec.ru, не выходя из дома, можно оплатить счета, передать показания приборов учета, скачать платежный документ. Основные разделы сервиса:

Начисления. Здесь сформирована история начислений по всем лицевым счетам, прикрепленным к личному кабинету, с детализацией по всем видам услуг, внесенным в счета-квитанции.

Квитанции. В этом разделе можно либо скачать платежный документ за любой период, по которому есть начисления, либо подписаться на доставку квитанции по электронной почте. В настоящее время современный вариант платежного документа выбрали более 81 тыс. сахалинцев.

Показания счетчиков. Данный раздел активен с 15 по 25 число каждого месяца для приема показаний приборов учета. Информация о принятых показаниях подтверждается соответствующим сообщением на электронную почту клиента.

Платежи. Здесь размещена история платежей по каждому лицевому счету. По кнопке «Оплатить» можно произвести расчет за потребленную электроэнергию. Если платежи проводятся через Систему быстрых платежей, клиент ДЭК до конца 2023 года будет получать кешбэк в 2% от суммы платежа; если оплата проходит при помощи карты «Мир», кешбэк составит 1%.

Для регистрации в личном кабинете потребуется указать только электронную почту, на которую придет ссылка с подтверждением активации учетной записи, и мобильный телефон.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».