Почти 189 тысяч цветов было ввезено на Сахалин за одну неделю марта

Розы и хризантемы, герберы и лилии… Все это благоухающее великолепие к 8 марта прибыло по воздуху в островную область из самых разных стран и российских регионов.По данным управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, с начала марта сотрудники фитосанитарных контрольных постов в аэропорту Южно-Сахалинска зарегистрировали ввоз 188 188 срезов цветов и декоративной зелени и 300 горшечных растений.

Откуда поступила эта продукция? География обширна: розы прилетели из Московской области и Краснодарского края, республик Бурятия и Абхазия а также из Эквадора, Нидерландов, Колумбии, Кении, Италии, Израиля, Испании, Франции, Польши.

Больше в срезанном виде ввезено роз, хризантем, гербер, в меньшем количестве — альстромерий, гвоздик, лилий, нарциссов, ирисов, мимозы, тюльпанов, фрезий и гортензий. Особой популярностью среди горшечных растений пользуются орхидеи, розы, гиацинты, герберы, антуриумы, азалии и спатифиллумы.

В ведомстве подчеркивают, что досмотру подвергается вся подкарантинная продукция, ничего подозрительного не выявлено.

Ранее «Советский Сахалин» рассказал о том, чем порадовал сахалинок местный сельхозпроизводитель — совхоз «Тепличный». Он предложил широкий ассортимент тюльпанов и роз – соответственно более 60 и 50-ти сортов.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.

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