Почти 45 лет в небе: легендарный пилот «Авроры» переходит на «земную» работу

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Сегодня за штурвалом самолёта «Авроры», следовавшего из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск, находился пилот почти с 45-летним стажем, начальник инспекции по безопасности полётов Сергей Куропатко.  За его плечами 15 330 часов безаварийного полёта, что суммарно равно 639 дням, с чем его и поздравляли коллеги.

Свою лётную карьеру в гражданской авиации Сахалина теперь уже заслуженный пилот Российской Федерации Куропатко начинал в должности бортоператора на самолётах Ил-14 и Ан-26. За эти годы освоил и другие типы самолётов: Як-40, Ан-24, Боинг-737, Ил-62М, DHC-8 всех модификаций.

Постепенно пройдя все ступени профессионального роста, Сергей Иванович возглавил лётное подразделение авиакомпании. В этом статусе грамотно организовывал работу 310 пилотов, работающих как на внутриобластных перевозках, так и региональных и международных. А теперь переходит на наземную работу в ставшей родной авиакомпании.

Увлечение небом – это у Куропатко семейное. Его отец – бывший председатель облисполкома Иван Павлович Куропатко – тоже мечтал стать пилотом. И сын трудится в «Авроре».

Сегодня возглавляемое Сергеем Ивановичем подразделение «Авроры» является одним из лучших среди авиапредприятий Дальнего Востока – по вине лётного состава не было ни одного серьезного происшествия.

В авиакомпании подчеркнули, что опыт Сергея Куропатко – образец для молодого поколения сахалинских авиаторов. Его карьера – это история преданности профессии, дисциплины и любви к небу. И пожелали ветерану, чтобы следующие этапы трудовой деятельности были также наполнены смыслом, как и его 639 дней в полёте.

Ольга АНДРЕЕВА.

 

