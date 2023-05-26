Почти 5 тысяч коек выделят в гражданских больницах 11 субъектов России для лечения раненных в ходе спецоперации, заявил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев.

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