Почти 5 тысяч сахалинцев и курильчан вышли на юбилейную «Лыжню России»

Сахалинская область одной из первых в стране присоединилась к 40-ой всероссийской лыжной гонке. Старты традиционно провели во всех районах региона. Самый массовый забег состоялся на лыжной базе в селе Троицком Анивского городского округа, где посоревновались более 1300 участников. Самому младшему из них 3 года, а старшему – 80 лет.

Лыжников поприветствовал заместитель председателя правительства области Владимир Ющук.

В этом году участникам «Лыжни России» предстояло преодолеть различные отрезки в зависимости от возраста и пола –от 200 метров до 10 километров. Среди нововведений – специальные дистанции для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Принять участие в стартах мог любой желающий при наличии допуска от врача. Представители движения «Серебряные волонтеры» помогали проводить предварительную регистрацию участников. К гонке присоединились многодетные семьи, студенты и добровольцы.

– У меня было неплохое преимущество над соперниками. По ходу трассы равномерно распределил силы и на финише удержал первую позицию, – поделился на финише один из победителей сегодняшних соревнований Семен Ковалев из Южно-Сахалинска. Он первым преодолел 5 километров. – Трасса протяжная, подъемы длинные, тут нужно работать тактически. Я первый раз участвую именно на этой площадке, атмосфера отличная!

На дистанции 10 километров самым быстрым среди мужчин оказался Яков Леманов, у женщин победила Елизавета Пуненкова. Оба спортсмена из областного центра.

– Спасибо организаторам за прекрасный праздник, трасса была отлично подготовлена! Получила огромный заряд бодрости, и, конечно, радость от победы. Начала гонку спокойно, постепенно наращивала темп, а в конце ускорилась, что и помогло выиграть, – рассказала Елизавета Пуненкова, спортсменка СШОР зимних видов спорта.

Победителей и призеров гонки ждали не только дипломы и медали, но и подарки от партнеров мероприятия. В частности, это бесплатное обучение или скидка от автошколы, абонементы в спорткомплекс, подарочные сертификаты от пейнтбольного и конноспортивного клубов, магазина спорттоваров, парка семейных развлечений.

Для участников и гостей спортивного праздника организовали развлекательную программу. Также по традиции каждый мог отведать блюда полевой кухни, сообщает пресс-служба регионального правительства. Список победителей гонки доступен на сайте областного минспорта.