Почти 900 квартир построят в крупном жилом комплексе Южно-Сахалинска до конца года

Работы по возведению современных семнадцатиэтажных домов развернуты на севере Южно-Сахалинска в ЖК «Уюн». На разных этапах строительства – от разработки котлована до заливки первых этажей – уже шесть жилых зданий.

К возведению еще одного приступят в марте. Работы на строительной площадке проконтролировали губернатор Валерий Лимаренко и мэр областного центра Сергей Надсадин.

– ЖК «Уюн» имеет огромное значение для развития областного центра. Благодаря этому перспективному проекту, в островной столице появятся новые дома, школа, три детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, детская поликлиника и общественные пространства. Все это – важные составляющие комфортной жизни, без которых невозможно развивать город, удерживать и привлекать квалифицированные кадры, – отметил губернатор. – В прошлом году здесь построили первые три дома. Согласно плану их начнут заселять осенью. Ключи от квартир получат 400 семей. А в следующем году новоселье отметят почти 900 семей – в многоэтажках, возведение которых сейчас идет.

В рамках реализации проекта ЖК «Уюн» развернута масштабная работа по созданию инфраструктуры. Так, от переулка Энергетиков до строительной площадки построена автомобильная дорога с твердым бетонным покрытием. Она позволит обеспечить проход всей техники вне зависимости от времени года. Кроме того, началось возведение электрической подстанции.

– Поставки оборудования осуществляются, отработаны все вопросы импортозамещения. Работы ведутся в соответствии с графиком и позволят ввести подстанцию в эксплуатацию в ноябре этого года. Объект обеспечит электричеством не только строящиеся дома, но и все планируемые к возведению многоэтажки. Это 300 тысяч квадратных метров, – рассказал губернатору первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Сахалинской области» Сергей Ласточкин.

Также до ноября здесь полностью завершат строительство и введут в эксплуатацию локальные очистные сооружения, сообщает пресс-служба регионального правительства.