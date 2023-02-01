Почти каждый второй россиянин готов уйти в декрет вместо жены. 43% мужчин остались бы дома с ребёнком, согласно опросу SuperJob, 34% точно не рассматривают такой вариант. В исследовании приняли участие 1600 мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и 1000 работодателей со всей России.
30 января известному дирижеру, композитору, генерал-лейтенанту Валерию Халилову исполнился бы 71 год. Из них он прожил всего 64, но так ярко, что навсегда вошел в историю духовой музыки и культуры в...
Министерство спорта Сахалинской области подвело итоги региональных конкурсов «Спортсмен года» и «Спортсмен месяца» за декабрь 2022 года. Победительницей стала сноубордистка София Надыршина.
В декабре минувшего...