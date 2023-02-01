Почти каждый второй россиянин готов уйти в декрет вместо жены. 43% мужчин остались бы дома с ребёнком, согласно опросу SuperJob, 34% точно не рассматривают такой вариант. В исследовании приняли участие 1600 мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и 1000 работодателей со всей России.

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