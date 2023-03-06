Почти новоселье. В Южно-Сахалинске после капремонта заработало почтовое отделение № 8

Этого события с нетерпением ожидало 10-тысячное население микрорайона.

Два с половиной года жители терпели некоторые неудобства, пользуясь услугами других почтовых отделений. Ведь внутреннее состояние инженерных сетей и первого этажа здания по ул. Ленина, 268а стало настолько небезопасным для посетителей и сотрудников, что его закрыли.

Ремонт на площади в 164 кв. м вело несколько подрядных организаций. В обновленном и словно расширившемся пространстве появились открытые комфортные зоны ожидания и самообслуживания, три универсальных операционных окна, удобная мебель.

Современно выглядят операционный зал, помещения для почтовых сотрудников, обработки и хранения почтовых отправлений. А система центрального кондиционирования в любой сезон будет создавать оптимальный микроклимат.

Каждый, кто заходит в отделение № 8, отмечает добрые перемены: появились новые абонентские ящики (любой клиент может оформить такой в аренду). Удобно самостоятельно упаковывать и распаковывать посылки на двух специальных столах. На видном месте информационные стенды, витрина для газет и журналов, книга отзывов и предложений. Но, по всему видно, здесь стараются, чтобы не было повода для жалоб.

Несколько почтальонов, временно поработавших в другом отделении, с удовольствием вернулись на прежние участки. Состав операторов поменялся. Из прежних сотрудников осталась лишь Светлана Ким.

Вообще же, как рассказала заместитель директора областного управления федеральной почтовой связи (УФПС) Анна Чимякова, в штате будет десять человек. Возглавит отделение Евгения Липская. Она еще проходит обучение. В этом ей помогает команда мобильных руководителей Южно-Сахалинского почтамта. Ведь на случай форс-мажорных обстоятельств есть подменные заместители начальников отделений. Они же (как наставники) учат новых сотрудников управлять коллективом. Сегодня почтовое отделение, по сути, – многофункциональный центр, где клиент, не бегая по инстанциям, в одном месте получает комплекс услуг.

– У нас развиты электронные сервисы, – рассказывает Анна Чимякова. – Желающие могут оформить единую электронную подпись и приходить за письмами и посылками без паспорта. По коду, поступившему на телефон, им выдадут посылки или корреспонденцию. Это экономит и бумагу, и время, ведь не надо заполнять извещения.

Клиенты Почты России могут записаться на удобное время обслуживания с помощью мобильного приложения или на сайте компании. Предварительная запись потребует одной минуты. На сайте Почты России или на мобильном сайте удобно оформлять письма или посылки, а затем с готовыми их номерами прийти на почту, сдать отправления и оплатить услугу.

У кого проблемы с почтовым ящиком, тот может по мобильному приложению оформить электронное уведомление о поступлении корреспонденции и получать ее по штрих-коду, без заполнения документов.

Людмила АРТЕМОВА.

P. S.

В островном регионе 135 почтовых отделений и пять почтамтов: Южно-Сахалинский, Тымовский, Поронайский, Углегорский и Холмский. В 2022 году в рамках президентской программы почта отремонтировала по новым стандартам четыре сельских отделения связи: в Чехове, Костромском, Яблочном Холмского района и Березняках (Южно-Сахалинский городской округ). Деньги на эти цели выделялись из федерального бюджета.