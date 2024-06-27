Почти первопроходец, или Впечатления новоявленного пенсионера

Со второй половины июня вступил в переходный период. Поскольку мне исполнилось 58 лет и я достиг пенсионного возраста. О чём и уведомил меня Социальный фонд на Госуслугах. До получения первой пенсии остаётся меньше месяца. Пока она до меня не долетела – нахожусь в переходном, так сказать, состоянии.

Водораздельный возраст

Можно сказать, я один из первопроходцев пенсионной реформы, запущенной шесть лет назад. На ум даже пришла аналогия с первыми переселенцами на Сахалин – они ведь тоже ехали в неизвестную им сторону, не знали, чем всё обернётся. В таком примерно положении был и я.

Ведь мой год рождения оказался водоразделом в пенсионной реформе, которая стала плавно повышать возраст выхода на заслуженный отдых. Для тех, кто родился раньше, планка сдвинулась ненамного – от полугода до полутора лет. Для меня же время выхода на пенсию, с учётом стажа работы на Сахалине, сместилось на три года.

Только узнал я это не сразу. Точнее – получить нужные данные смог раз, наверное, на пятый. После старта реформы каких только разъяснений не было в интернете! Открывал их, читал – и хватался за голову. Из этих толкований всё становилось ещё более непонятным. Написано всё было таким чудовищно-казённым языком… Напоминало официальные ответы на жалобы из каких-нибудь официальных структур, которые нам периодически приносят читатели. Человек жалуется, что не может добиться ремонта крыши – а ему на трёх листах перечисляют указания на законы и подзаконные акты, многочисленные к ним изменения, а в конце – «с вашим вопросом нужно обратиться по месту жительства».

Совершенно случайно ответ на свой вопрос я нашёл на сайте одной районной газеты. Там коротко и ёмко представитель местного отдела тогдашнего Пенсионного фонда разъяснила – мужчины 1966 года рождения, имеющие сахалинский стаж 25 лет и более, выйдут на пенсию не в 2021 году, а в 2024-м, на три года позднее.

Наверное, специалисты рангом повыше такой краткости не обучены.

Командировочные хитрости

Пенсионеры из моего окружения заранее подготавливали меня к тому, что придётся пособирать документы для тогда ещё Пенсионного фонда. Но впереди были три года, поэтому получение статуса пенсионера представлялось далёкой туманностью Андромеды. За это время я периодически наведывался через Госуслуги на сайт Пенсионного, а потом и Социального фонда. Отправлял запросы, которые приходили очень быстро. Правда, понять, какой будет размер моей пенсии, тоже было трудно. Продраться через частокол данных о размерах моего заработка и пенсионных отчислений от него в разных местах и за разные периоды времени, а потом ещё и прочитать разъяснения было похоже на покорение Эвереста начинающим альпинистом.

Но зато Госуслуги дали мне разъяснение, что теперь я имею статус предпенсионера и обретаю право на некоторые послабления. Самым заметным стало освобождение от налога на автомобиль и квартиру.

Ещё раньше мне открыли небольшой секрет – на размер пенсии влияют командировки на Курилы, в Охинский и Ногликский районы. Не имеет значения, сколько раз ты туда ездил и на какой срок. Достаточно даже одной поездки, которая подтверждена справкой. Её на прежнем месте работы я получил в течение месяца. Успел за это время съездить в отпуск. Благополучно сдал документы в Социальный фонд в начале июня. Вспомнил, что меня пугали длинными очередями. Но толкаться в них не пришлось. На приём я записался на Госуслугах, в ответе мне указали время приёма и окно, куда надо подойти.

На подачу документов ушло минут 15. Мне даже показалось, что больше времени я потратил на поиски места для парковки автомобиля.

Сакральная дата

Наступил день моего вхождения в пенсионный возраст. Дня через три на Госуслугах меня уведомили о назначении пенсии. Размер оказался больше, чем я ожидал. Но это без учёта прибавки, которую я ожидал за службу в армии в Хасанском районе Приморья. Мне говорили, что он считается льготным и за службу там полагается доплата.

В военкомат за справкой я ходил в прошлом году. Написал заявление. Стал ждать звонка. Ждал – не дождался, пошёл снова. Написал заявление ещё раз. До сакральной даты оставалось всё меньше и меньше. Но звонков не было.

Я начал забывать о нереализованном варианте с армейской службой, но, когда получил уведомление о назначении пенсии, мне позвонили и пригласили прийти за справкой в военкомат. Оказалось, оттуда мне звонили несколько раз. Но смартфон подозревал спам и блокировал… Такие вот побочные эффекты цифровизации.

Я снова записался на приём в Социальный фонд через Госуслуги. Объяснил администратору на входе, зачем пришёл. Оказалось, я выбрал не тот раздел вопросов. Проблема решилась за минуту – меня просто поставили в электронную очередь к нужному специалисту. Передо мной никого не было. Если бы не зависшие у сотрудницы Госуслуги, то общение с ней заняло бы минут десять. Правда, в итоге в перерасчёте пенсии мне отказали – служба в Хасанском районе уже не является основанием для прибавки…

Образ жизни и его изменение

Зато я вспомнил, как регистрировался на Госуслугах лет пять назад. Сделать это на сайте было практически невозможно. Казалось – создаёшь просто немыслимую комбинацию для пароля, а он не подходит, уже кем-то выбран…

Покорение Госуслуг начало казаться такой же сложной задачей, как доказательство простой с виду теоремы Ферма.

Но оказалось, что решается подобная «теорема» для меня гораздо проще. Надо было только зайти в МФЦ и взять там временный пароль. С его помощью получилось создать пароль постоянный.

Теперь через Госуслуги нужно будет подать заявление о перечислении пенсии на банковскую карту. И ещё получить удостоверение пенсионера – тут нужно посетить офис лично. Принести своё фото. Если его нет, его сделают тут же.

Цифровизация оказалась не пустым звуком – избавила от очередей к заветным окошкам, от сбора справок – работает электронный документооборот. А мы помним, как сравнительно недавно будущим пенсионерам приходилось ходить по местам своей работы, брать справки. Как в отделах кадров их долго искали.

В любом случае отправляться на заслуженный отдых я ещё не собираюсь. Удивительное дело – лет десять назад слово «пенсионер» ассоциировалось у меня с играющими в домино дедушками, с копающимися в огородах седо­власыми дачниками. Казалось, что пройдёт целая вечность, когда я стану таким же. Однако время пролетело быстро. Тем не менее и сейчас не могу представить себя ушедшим с работы и тем более занятым дачными делами. Наверное, оттого, что дачи у меня нет. И в домино не играю…

Да и как это – сидеть дома, не приходить в редакцию и не погружаться в привычную атмосферу? Для меня это за гранью понимания. По крайней мере, сейчас. Да и резко менять образ жизни нельзя – вредно для психологического и физического состояния, наука это доказала. Ну и оформление пенсии не потребовало от меня много времени, не заставило нервничать.

В общем, ещё поработаю. Опять-таки – впереди 100-летие «Советского Сахалина».

Евгений АВЕРИН.

P. S.

В России индексация пенсий в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров, сообщает минтруда РФ.