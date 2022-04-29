Почти по пять тонн сыров ежедневно начнет выпускать молоказавод «Грин Агро-Сахалин»

Первые партии сыра «Голландского», изготовленного на молокозаводе компании «Грин Агро-Сахалин» в окрестностях села Троицкого, поступят в островные магазины после майских праздников. С выходом на плановые показатели завод будет ежедневно выпускать до пяти тонн сыров различных наименований, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Считаю, это большое достижение. Наш регион будет меньше зависеть от поставок еще одной категории продуктов питания из-за рубежа или из других субъектов Федерации, сказал побывавший на молокозаводе председатель правительства области Алексей Белик.

– Для производства сыров требуется высококачественное молоко, которое могут обеспечить только животные с хорошей генетикой, получающие качественное питание. Сегодня мы можем с полным правом сказать, что на Сахалине есть сельскохозяйственные предприятия, использующие самые современные технологии. И, что особенно важно, на островном рынке появляется новая вкусная и высококачественная продукция от местного производителя.

Современный животноводческий комплекс «Грин Агро-Сахалин» создан в рамках территории опережающего развития «Южная» при поддержке правительства региона и «Корпорации развития Сахалинской области». Цель — обеспечить продовольственную безопасность территории со сложной логистикой. Животных для сахалинского хозяйства завозили из Приморского края и Дании, которая является поставщиком племенного крупного рогатого скота молочного направления.

Сегодня дойное стадо превышает 1700 голов. Коровы «Грин Агро-Сахалин» дают пятую часть сырого молока всего островного региона. Валовое суточное производство – до 40 тонн. В дальнейшем объемы будут расти. В декабре прошлого года компания начала производство молока пастеризованного, сметаны, кефира и ряженки на собственном молокозаводе. И теперь расширяет ассортимент продукции.

– Производство сыра – это, конечно, искусство. Но для того, чтобы получить качественный продукт, нужно обеспечить несколько составляющих. Главное, это высокое качество исходного сырья. Мы не собираем молоко от различных хозяйств. Пользуемся только тем, что дают наши коровы, которые находятся под постоянным контролем ветеринаров.

Молоко приходит в сырный цех по трубам без контакта с атмосферным воздухом, поэтому риск загрязнения минимальный. Оборудование – только самое современное. При этом применяем традиционные технологии. В нашем сыре только тот молочный жир, который дала корова. Никаких искусственных добавок или заменителей. Возможно, поэтому у нас получается вкусный продукт. Надеюсь, он понравится сахалинцам и курильчанам, – рассказала руководитель молокозавода Анна Арабская.

Линейка производства сыров от «Грин Агро-Сахалин» будет включать в себя восемь наименований. Сначала в сахалинских магазинах появятся «Голландский», «Российский», «Сметанковый» и «Гауда». Они уже дозревают в специальных помещениях на заводе. Затем в торговые сети начнут поступать «Тильзитер», «Витязь», «Маасдам» и «Пармезан».

Ирина Новикова.