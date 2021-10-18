Почти полгода в пути. За мечтой и Чеховым на велосипеде через всю Россию

«Антон Палыч!

Молви слово.

Мое сердце успокой.

Обеспечены, здоровы,

Но как же бедны

мы душой».

Молвил он:

«А вам все мало.

Вы привыкли только

брать.

Чтоб душа богаче стала,

научитесь отдавать».

Владимир Равдугин из песни «Разговор с А. П. Чеховым».

Для кого-то 60 лет это доб­ровольно-принудительное заключение в четырех стенах с развлечениями в виде дивана и различных гаджетов, посещение поликлиники с нерадостным настоящим и без перспектив. А для других – это возраст реализации своей давней мечты. И повышение пенсионного возраста здесь ни при чем. Дело в характере и отношении к жизни. Это как раз о Владимире Равдугине, преподавателе из Александровска-Сахалинского.

Я с рюкзаком родился

Еще в молодости, проехав на поезде от Хабаровска до Москвы, Владимир Равдугин поразился огромным пространствам нашей страны и захотел пересечь ее всю ….на велосипеде.

Работая учителем и директором школы, начальником районного отдела образования и директором музея в Александ­ровс­ке-Са­ха­линс­ком, Владимир Александрович всю жизнь активно занимался туризмом.

– Туризм – это моя стихия, – говорит Равдугин. – У меня такое впечатление, что я с рюкзаком родился, с ним и умру.

Еще в родной Киргизии он увлекся альпинизмом, поднимался на вершины Тянь-Шаня. А в последствии, во время походов на велосипеде, пешком и на лыжах познакомился со всем нашим островом.

– Зимой в 1991 году в одиночку пересек поперек Сахалин на лыжах. За шесть дней в 30-градусный мороз добрался из села Хоэ в поселок Ноглики. Ночевал в снежных хижинах, которые сам строил. Экстрим помогает более тонко чувствовать жизнь.

Недавно, вместе с сыном преодолев по Сахалину около 600 км, он понял, что готов к покорению и более дальних расстояний, и задумал проехать дорогами Антона Чехова от Ялты до первой столицы нашего острова. Велопробег он посвятил 125-летию со дня образования первого музея на Сахалине, а также 100-летию Чеховского музея в Ялте.

В одиночном странствии ему помогали сотрудники историко-литературного музея «А. П. Чехов и Сахалин», центра детского творчества «Радуга» и местного туристического клуба «Аист», его сестра, а также другие родственники, друзья, земляки и просто попутчики. В дороге было несколько встреч с родственниками, на Куликовом поле велотурист пообщался с одноклассниками, а свой день рождения встретил на Байкале. И конечно посетил чеховские места.

– После этого путешествия я стал другим человеком, как, наверное, и сам писатель, – полагает Равдугин.

160 дней в дороге

Первоначально он рассчитывал закончить свой тур за 120 дней, а получилось за 160. Время увеличилось за счет посещений достопримечательностей, встреч, а также форс-мажорных обстоятельств. 21 апреля александровец стартовал от здания дома-музея А. П. Чехова в Ялте. Говорят, что ничего случайного не бывает. Символично, что музейно-чеховский тур от Крыма до Александровска-Сахалинского завершился 27 сентября, в международный день туризма.

– Этот маршрут мог бы стать прекрасным массовым познавательным и спортивным туром, потому что практически в каждом населенном пункте есть что-то, связанное с великим писателем, – размышляет Владимир Александрович. – На своем пути я встречал множество людей, которые на велосипедах, мотоциклах и машинах путешествуют из европейской части России до Владивостока. Сахалин и Чехов могут стать прекрасной альтернативой и одним из привлекательных туристических брендов нашего острова и страны. Особенно если будет создана соответствующая дорожная инфраструктура.

В целом Равдугин преодолел 12 тысяч 600 километров, из них 10 тыс. на велосипеде, 600 километров на катере по Амуру из Комсомольска до Николаевска. Кроме того, иногда, при форс-мажорных обстоятельствах, путешествовал на автомобиле. Чехова, который по плохим дорогам добрался до Сахалина быстрее него, Владимир Александрович называет настоящим героем.

– Например, в Забайкалье Антон Павлович проезжал по 200 км в день по грунтовке на обычной повозке с лошадьми! А комары, а мошка… А если дождь, то во что превращалась та грунтовая дорога?! А как ехать ночью по тайге без нормального освещения? Мне же, в самом лучшем случае, удавалось проехать в день на велосипеде 180 км. Но это при попутном ветре и без больших подъемов. А так, обычный мой режим – 100 или 120 км в день. В противном случае начинает накапливаться усталость, которая, в любом случае, замедляет движение и делает его небезопасным. Хотя я встречал велотуристов, которые в день проезжали по 400 км!

20 минут – и на Сахалине

Мой собеседник говорил, что самыми сложными этапами его пути были участки на Транссибирской магистрали между Читой и городом Свободный в Амурской области, где на сотню километров не встретишь жилья, точек питания и населенных пунктов…

– К этому мне было сложно приспособиться психологически. Кроме того, на одиночество наложилась холодная и дождливая погода, когда из 8 дней перехода по самому трудному и безлюдному участку пути 5 дней пришлось крутить педали под нудным и промозглым дождем в сырой одежде.

Также вспомнил Равдугин и почти заброшенную дорогу более чем в 100 км между поселками Де-Кастри и Лазарев на побережье Татарского пролива. И, конечно, отдельно остановился на переправе через пролив Невельского на Сахалин, который от материка отделен всего 7 км, но, как известно, постоянного сообщения там нет.

Поэтому путешественник воспользовался помощью сотрудников метеостанции на мысе Погиби, которые специально прибыли за ним в Лазарев на моторной лодке. Но пришлось два дня ждать хорошей погоды. А безопасная переправа возможна лишь в короткий промежуток между приливом и отливом. Иначе сильным ветром, течением и волнами лодку может опрокинуть или отнести на десятки километров. Сам переход занял лишь 20 минут. Кроме того, от Погиби до Ноглик по плохой дороге пришлось добираться на джипе, присланном Александровским музеем.

– Если бы там был мост, то сообщение с Сахалином намного бы упростилось как для доставки грузов, так и поездок туристов, и прилегающие территории севера нашего острова и Хабаровского края получили бы стимул к развитию. В этом поселке еще остались старожилы, помнящие строительство тоннеля, которое велось в сталинское время.

Продолжая тему состояния дорог, Владимир Александрович поделился наблюдениями о том, что в европейской части страны и до Новосибирска было очень оживленное автомобильное движение. Поэтому часто приходилось пропускать грузовой транспорт.

– С точки зрения велосипедиста удобно и безопасно было ехать по федеральным трасам: «Дон», «Таврида», «Амур», потому что они имеют асфальтированную широкую обочину. Считаю полезным внедрять эту практику для развития велосипедного туризма. Тогда мы разгрузим автомобильные дороги и общественный транспорт, сократим дорожные пробки и улучшим здоровье населения. Особенно это актуально для городов, – говорит Равдугин.

У нас много хороших людей

Владимир Александрович считает, что у нас очень красивая страна, которую желательно каждому посмотреть своими глазами и, конечно, побывать на Дальнем Востоке.

– Те, кто реальным путешествиям предпочитает телевизионные, не могут ощутить победу преодоления себя в ходе этого процесса и в полной мере насладиться впечатлениями. Это все равно, что в магазине судить о вкусе продуктов, рассматривая их в витрине.

А еще он на своем опыте убедился, насколько у нас много хороших людей, и это убеждение считает самым главным итогом своей поездки. Например, веломастерские нередко проводили ремонт его велосипеда бесплатно и связывали со своими коллегами по ходу путешествия, байкеры помогли на дороге отремонтировать колесо, а в другой раз – багажник, дорожные рабочие накормили и приютили на ночь. А в Улан-Удэ сотрудники полиции и паспортного стола оперативно восстановили утраченный паспорт. Также работники музея истории города Улан-Удэ и местные жители помогли решить финансовые вопросы.

– Я просто купался в тепле человеческих отношений, забыл о своих возрастных болезнях и восстановил хорошую спортивную форму. За поездку похудел на 12 кг. Теперь буду готовиться к новым путешествиям, возможно, и по другим странам.

Владимир Александрович говорит, что в туризме плохих людей нет, потому что этот вид деятельности воспитывает в людях коллективную сплоченность, благодаря которой только и можно прийти к желаемой цели. Побеждает команда. В отличие от индивидуальных видов спорта, где успех одного достигается за счет поражения других.

Равдугина можно назвать и физиком, и лириком. С детства увлекался музыкой, а по профессии стал учителем физики. Он один из инициаторов проведения фестиваля авторской песни «У трех братьев» в Александровске-Сахалинском. Сочиняет и исполняет свои песни.

– Мой старший сын – музыкант, а младший после окончания универ­ситета ста­нет ин­же­не­ром-мос­то­строи­те­лем. Будучи на мысе Погиби, я подумал, что было бы здорово, если бы мой младший сын принял участие в строительстве моста на материк, а мой старший сын проехал бы по этому мосту по пути домой из Москвы на Сахалин.

Равдугин считает, что путешествие, подобное тому, что он совершил, по плечу каждому. Главное не искать отговорок, а делать, и все получится. Примером является встреченный им на пути Виктор Сибирин, который на инвалидной коляске ехал из города Ачинска Красноярского края на Байкал. Он крутил руками колеса, несмотря на то, что стирал их до крови, бинтовал и снова отправлялся в путь. Причем это уже не первая его поездка подобного рода. Такая сила духа вызывает восхищение.

Советы велотуристам

По мнению Равдугина, одиночная поездка достаточно экстремальна. Оптимальное количество участников велопробега – два, три человека, которые уже проверены в командной работе и психологически совместимы.

Владимир Александрович рассказывал, что совершил свой вояж на обычном австрийском велосипеде российской сборки марки «Элемент», приобретенном 10 лет назад. За время пути поменял заднее колесо, несколько раз шины, переключатели скоростей, звездочки, цепи, а также багажник.

Велосипед должен быть оборудован зеркалом заднего вида, а также мигающим задним фонарем для безопасного движения в вечернее время.

Необходимо заранее выбрать место для установки палатки, а также запастись питьевой водой. По опыту Равдугина воду для питья из открытых источников можно брать, только начиная от Иркутска и далее на восток.

С собой необходимо иметь: газовую горелку и просторную палатку для полноценного отдыха и просушивания одежды, дождевую накидку из дышащей водонепроницаемой ткани и флисовые куртки, удобные велотуфли, чтобы не уставали и не болели ноги, а также средство для отпугивания медведей и других диких животных.

Также необходимо иметь надежную поясную сумку, желательно, с двумя крепкими дублирующими ремнями для хранения документов и денег, которую можно снимать только на ночь, чтобы не потерять и не быть обворованным, причем застегивающуюся не на молнию, а на пряжку. Владимир со временем стал завязывать поясной ремень сумки туристическими узлами, которые, по его словам, надежнее всего предохранят от потери сумки.

Расходы

Александр Владимирович приобретал билеты на самолет Южно-Сахалинск – Москва и на поезд до Краснодарского края. Предварительно отправил туда велосипед.

Потребовались также расходы на ремонт велосипеда в общей сумме около 35 тысяч рублей.

Ночевал он обычно в палатке, иногда у друзей, знакомых и в гостиницах. Его дорожные расходы составили в среднем 1 000 руб. в день. По его признанию, примерно те же деньги он тратит в родном городе.

Даниил ПАНКСТЬЯНОВ.