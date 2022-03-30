Почти три тысячи сахалинских семей получили выплаты на первенца в 2022 году

Размер пособия составляет величину регионального прожиточного минимума на детей – сегодня это почти 18 тысяч рублей в месяц.

– Выплата назначается, пока ребенку не исполнится 3 года, однако заявление нужно подавать ежегодно – по достижении ребенком одного года и двух лет соответственно. Обратиться за помощью можно в любой момент до достижения 3 летнего возраста малыша. Стоит учесть, что при подаче заявления в первые полгода пособие выплачивается со дня рождения ребенка, в остальных случаях – с момента обращения за его назначением, – отметил начальник отдела модернизации социальных выплат областного министерства социальной защиты Максим Петин.

Ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка назначается семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двойной величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения – не более 37516 рублей. При расчете учитываются доходы семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. К примеру, если заявление подано в феврале 2022 года, учитывается доход с августа 2020 по июль 2021 года.

Заявление на выплату можно подать в отделение центра социальной поддержки по месту жительства, а также в электронном виде через портал Госуслуг.

Отметим, ежемесячная финансовая помощь при рождении или усыновлении первого ребенка с 1 января 2018 года предоставляется в рамках реализации национального проекта «Демография». В Сахалинской области ежегодно поддержкой пользуются в среднем более 3,7 тысяч семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.