Почти забытая история. Сахалинские встречи с «космическим почтальоном»

Сегодня, в День космонавтики, мы не случайно решили рассказать читателям об инженере-исследователе космического корабля «Союз-5» Герое Советского Союза полковнике ВВС Евгении Хрунове.

Дублер Алексея Леонова, он был единственным, кто после стыковки совершил переход в открытом космосе с борта одного на борт другого корабля. При этом Хрунов доставил Владимиру Шаталову, командиру «Союза-4», стартовавшего на сутки раньше, письма с Земли, за что друзья прозвали его «космическим почтальоном».

Репортажи с пометкой «Срочно в номер!»

Из архивных номеров «Советского Сахалина» мы узнали, что этот звездный герой в сентябре 1969 года с супругой Светланой побывал на наших островах. Сотни южносахалинцев вместе с руководителями области встречали их в аэропорту.

Находились там и редактор газеты «Советский Сахалин» Василий Парамошкин, и журналист Карл Рендель, получивший задание освещать это событие «от» и «до».

Собственно, на основе его публикаций сегодня представляется возможность воссоздать интересные эпизоды того визита.

«Томительно долгими кажутся минуты ожидания, – сообщал репортер. – Но вот в небесной синеве показался серебристый воздушный лайнер. Вскоре колеса коснулись бетонной дорожки… Еще несколько секунд, и на верхней ступеньке трапа показался наш дорогой гость и жена космонавта Светлана Анатольевна. Их поздравляет первый секретарь обкома партии Павел Артемович Леонов. Огромные букеты цветов дарят пионеры.

– Я давно мечтал увидеть ваш необыкновенный остров вблизи, познакомиться с его славными жителями, с красотами природы, – сообщил летчик-космонавт ¹ 15. – Я много слышал о Сахалине от побывавшего здесь четыре года назад моего большого друга Павла Поповича. И я рад встрече с сахалинцами».

После небольшого отдыха Хруновы ознакомились с интересными местами Юж­но-Сахалинска и отправились в Холмск.

«Всюду, где бы ни останавливался кортеж с дорогими гостями, их ждали горячие и радушные встречи, цветы, улыбки, аплодисменты, приветствия и… вопросы, – сообщал Карл Рендель. – Хрунов едва успевает отвечать холмчанам.

– Виден ли из космоса наш остров?

– Отлично виден. И очень рельефно.

– А какого он цвета?

– Такого же, каким его видят земляки. Но, конечно, вблизи краски еще лучше.

– Будете ли вы еще летать на космических кораблях?

– Непременно!

– А полетят ли женщины?

– Обязательно!

– Тогда запишите на очередь.

Об этом, шутя, попросили космонавта девушки из Холмского консервного завода. Они показали свое предприятие, рассказали, как несут трудовую вахту, перевыполняя план».

Побывали Хруновы у судоремонтников Холмска, в порту на строительстве паромной переправы, у рыбаков колхозной артели «Путь к коммунизму» в с. Правда.

Интересным получилось знакомство с рыбоводами, занимающимися искусственным воспроизводством лососевых в Калинино. А в Невельске супруги возложили венок к подножию памятника экипажам судов, погибшим во время шторма в Беринговоморской экспедиции.

«После рабочего дня тысячи горожан, узнав, что в Невельске гостит космонавт, пришли на площадь, чтобы передать ему сердечный привет, – сообщал Карл Рендель. – Затем в актовом зале мореходного училища курсантам третьего курса Евгений Хрунов рассказал, как стал летчиком, а в дальнейшем – космонавтом.

– Чем больше и лучше учится человек, тем лучше он будет и работать. Я желаю вам в жизни попутных ветров, и чтобы на вашем пути не встречались подводные камни. Растите смелыми, храбрыми, умными, – дал наказ герой космоса».

Полет на Курильские острова

«Бирюза океана. Пенное кружево прибоя. Островерхие горы. Пики вулканов. Синева озер и зелень еще не тронутых осенью деревьев. Такими увидели Курилы космонавт и его супруга. Под крылом самолета – пролив Екатерины. Почти весь полет из Южно-Сахалинска на Кунашир Евгений Хрунов провел в пилотской кабине.

Он с большим удовольствием принял предложение командира воздушного корабля Валерия Левкина повести Ил-14 над океаном. Глаза внимательны и насторожены. Движения привычны и уверенны. Я замечаю одобрительный взгляд сидящего на правом сиденье командира подразделения Геннадия Городничева, обращенный к космонавту.

– Когда я пролетал над Курилами, облачность была совсем небольшой, – поделился впечатлениями ин­же­нер-ис­следователь космического корабля «Союз-5». – И вся Курильская гряда отлично просматривалась до самой Камчатки. Но вблизи острова еще прекрасней.

В Южно-Курильске на перекрестке двух улиц, где собрались сотни островитян, кузов грузовика превратился в импровизированную трибуну. Космонавта приветствовали рыбообработчики. А школьник Мурад Муршудов сообщил, что класс, где он учится, готовится к вступлению в пионеры, и попросил у Евгения Васильевича разрешения назвать будущий отряд его именем».

Мурад и сегодня живет и трудится на любимом острове, который к тому же воспевает в своих стихах и песнях – он лауреат областных фестивалей. Неординарное событие того сентябрьского дня 1969 года не стерлось из его памяти.

Сердечная встреча ждала героя космоса и у воинов-пограничников. А по пути в Южно-Сахалинск самолет совершил посадку на Итурупе, и вновь было не продолжительное, но радостное общение с островитянами – руководителями района, геологами, пионерами…

«Лучи закатного солнца позолотили кроны деревьев на сопках, когда самолет приземлился в южно-сахалинском аэропорту. Евгений Хрунов прощается с летчиками, благодарит их за полет. Улыбаясь, Владимир Левкин вручает космонавту рейсовое задание. В нем все, как обычно. Только там, где перечисляется весь экипаж, от руки вписана еще одна фамилия – Евгений Хрунов», – сообщает репортер «Советского Сахалина».

От Южного до Углегорска

Новый день у космонавта начался со знакомства с областным центром. На рудоремонтном заводе космонавту рассказали об успехах коллектива и вручили подарок – карандаш-великан, искусно выточенный на токарном станке.

В микрорайоне «Черемушки» Евгения Васильевича встречали ребятишки из детского комбината «Светлячок». Они за руку привели его в зал, где собрались все малыши. Для него они пели песни, читали стихи, а еще фотографировались на память. Возможно, у кого-то в домашних альбомах хранятся эти снимки.

«Осмотрев Дворец спорта, московские гости заехали в школу № 7. В актовом зале ребята скандировали слова приветствия, аплодировали космонавту. А он сказал:

– У вас такая прекрасная школа, что мне, честно говоря, захотелось снова стать мальчишкой и сесть вместе с вами за парту. Но вы должны знать, что эти школы не появились сами по себе. Умейте ценить то, что для вас сделала Родина!

Кажется, еще никогда в стенах Дворца пионеров не собиралось столько детворы! У входа в здание космонавт принял рапорт от своих «коллег». На защитных рубашках ребят – погоны с нашитыми буквами «ЮК» («Юный космонавт»).

– Мы занимаемся в кружке более двух лет, – сообщил Андрей Куликов. – Шестнадцать юных «курсантов» после школы связали жизнь с авиацией и космонавтикой.

На память о своем кружке ребята подарили Хрунову действующую модель ракеты».

Были у полковника ВВС интересные встречи в краеведческом музее, на турбазе «Горный воздух», в гарнизонном Доме офицеров, зверосовхозе «Соловьевский», а также в военно-морском гарнизоне в Корсакове. Там под марш духового оркестра космонавт обошел строй моряков, поздоровался, поинтересовался, как идет служба и боевая учеба. Моряки подарили Герою Советского Союза военно-морской флаг СССР.

Из Корсакова Хрунов отправил радиограмму «т¸зкам»: «Рыбакам БМРТ «Союз-5» шлю самый сердечный привет и наилучшие пожелания. Больших вам уловов и спокойного моря! От имени экипажа космического корабля «Союз-5» летчик-космонавт СССР Евгений Хрунов».

В один из дней пребывания на острове Евгений Васильевич даже стал почетным главным судьей традиционного 16-километрового легкоатлетического кросса на приз имени космонавта № 1 Юрия Гагарина. Соревнования проходили в Южно-Сахалинске. А затем была поездка в Углегорский район. Там Хруновы приняли участие в открытии культурно-спортивного комплекса целлюлозно-бумажного комбината.

Главный инженер ЦБК В. И. Алетин на митинге сообщил, что по единодушному решению общественных организаций комбината Дворцу культуры и спорткомплексу присвоено имя космонавта Хрунова. Побывав в цехах комбината и пообщавшись с рабочими, инженерами и техниками, Евгений Васильевич поблагодарил углегорских бумажников за теплый прием. А вечером того же дня в ДК была встреча с горняками.

Председатель Шахтерского горисполкома А. Ф. Миничкин вручил летчику-космонавту СССР грамоту о присвоении ему звания «Почетный гражданин г. Шахтерска» и почетную алую ленту.

Тогда для многих островитян стало новостью, что в Шахтерске живут родственники космонавта – дядя Василий Николаевич Бакунов, его супруга Наталья Семеновна и Евгений Васильевич – двоюродный брат, тезка звездного героя. Воскресенье 21 сентября Хруновы провели в кругу родных, а на следующий день отбыли в Москву.

Вместо послесловия

С той поры минуло более полувека. Так сложились обстоятельства, что космонавту гагаринского набора не суждено было вновь выйти на космическую орбиту. Из отряда космонавтов Евгений Хрунов ушел в 1979-м и стал земным инженером-испытателем, доктором технических наук.

Он был в числе ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Его жизнь оборвалась в мае 2000-го в 67 лет. Память о Герое Советского Союза увековечена на его родине в Тульской области. Там его именем названы улицы и две школы. Космонавт СССР № 15 – почетный гражданин Калуги, Тулы, Чирчика и Шахтерска. Жаль, что в топонимике Углегорского района такая фамилия не значится.

Людмила Степанец.