Почти загадочная история

Эту песню в редакцию прислали земляки. Она оказалась сахалинской по духу. Понравились и текст, и музыка, и исполнение, и видеоряд. На последнем кадре еле разглядели фамилию – В. Кондрашов. Еще была приписка: «Автор неизвестен, но спасибо ему за такую песню». И больше ничего. В общем, загадочная история.

Мы провели интернет-раскопки и узнали, что Вячеслав Кондрашов живет в Санкт-Петербурге. Связались с ним по телефону. Ему 65. Сахалин – его малая родина. В Тымовском он окончил среднюю школу № 1, а в городе на Неве получил диплом специалиста Ленинградского кораблестроительного института.

Свою жизнь Вячеслав связал с Военно-морским флотом. Увлекся дайвингом. Много путешествовал: достиг мыса Горн, побывал в Новой Зеландии, на Аляске, в Бразилии, на Канарских и Фолклендских островах… Но притяжение родного Сахалина не ослабло. Не забыть Вячеславу ни походы по острову, ни сплавы по реке Тымь…

Есть у Кондрашова друг – южносахалинец Александр Белоглазов, он около 70 раз поднимался на высшую точку Сахалина – гору Лопатина в Тымовском районе (1609 м над уровнем моря). В один из приездов Вяче­слав со столь опытным гидом совершил восхождение на эту вершину, а еще сделал много фотографий на память о любимом острове.

Наверное, не найти походников, которые бы не любили авторскую песню. Вот и Кондрашова, как истинного сахалинца, зацепила песня «Мы отмотали восемь сотен километров» неизвестного автора. Так в социальных сетях появился его клип.

Позже Александр Белоглазов выяснил, что это авторская песня известного сахалинского барда Вениамина Кима. От него об этом узнали и журналисты «Советского Сахалина». Круг поиска удачно замкнулся.

Вениамин – коренной островитянин. Родился в Корсакове, живет и работает в Южно-Сахалинске. Ему 54 года. Возглавляет творческое объединение «АПОстров», входит в жюри конкурсов авторской песни. Он лауреат многих дальневосточных и Грушинских фестивалей.

В беседе Вениамин рассказал, что написал пять песен о Сахалине. Из всех ему больше нравится «Гео­графическая». Ту, о которой шла речь выше, автор считает написанной под настроение для рыболовов-любителей. Хотя признает: по духу она объединяющая.

На вопрос, почему песня оказалась в интернет-пространстве «без автора», рассмеявшись, процитировал адресованные ему слова товарища по Грушинскому фестивалю: «Вы бездарно относитесь к своему творчеству».

Вениамин как руководитель творческого объединения «АПОстров» и член жюри действительно строго оценивает не только творчество других, но и в первую очередь свое. («Я себе и цензор, и критик»). Не приемлет в песнях шаблоны, образы-штампы.

Считает, что на сцену надо выходить, когда есть что сказать по-настоящему, искренне, от души. Когда человек пронизан этими светлыми чувствами и эмоциями к островной земле, у него всегда найдется тема, образ и свежее слово. И люди, услышав такую песню, воспримут ее как свою родную.

Сахалин для Вениамина Кима – место, где он родился, вырос, стал личностью, повстречал любовь, обрел веру и творческие силы.

– Остров я видел разным, но другого места для жизни у меня не будет, – убежден он. – Об этом и моя песня «Географическая».

В редакции мы сошлись во мнении: пусть читатели послушают обе композиции.

Людмила Степанец.

P. S.

Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.

Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова).

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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