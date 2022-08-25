Почтовое отделение села Петропавловское переехало в новое здание

— Сельская почта – это всегда центр притяжения людей, это место, где земляки встречаются, узнают новости, но самое важное, чтобы была возможность получить максимум почтовых услуг, — рассказала староста села Петропавловское Светлана Гиль.

Но владелец помещения, где ранее располагалось почтовое отделение, прослужившее селу и его окрестностям много лет, уведомил об освобождении площади. При том, что в селе проживает без малого 500 человек и без почты никак.

В работу по поиску нового помещения включились, что называется, всем миром — жители Петропавловского, специалисты администрации и депутаты районного Собрания. Совместными силами нашли новое помещение, сделали в нем ремонт и торжественно открыли почтовое отделение.

Здесь есть кассовый терминал, компьютер с выходом в Интернет, необходимая оргтехника. Сосредоточены все современные услуги связи и документооборота, включая получение денежных средств. Работает сельская почта три раза в неделю во вторник, четверг и в субботу, сообщили в администрации Анивского района.