Почтут память предков

Бывшие японские жители южной части Курил проведут поминальную службу в районе островов, чтобы почтить память своих предков, которые захоронены на этих территориях. Об этом сообщило агентство Киодо.

Мероприятие будет организовано 6 октября при поддержке властей города Раусу (префектура Хоккайдо). В нем примут участие около 20 человек. Они проведут церемонию в море в районе между Хоккайдо и Курилами в японских территориальных водах. Для этого будет выделено специальное судно.

Из-за коронавируса Япония и РФ второй год подряд не проводят безвизовые обмены.

(ТАСС).