Бывшему мэру Корсаковского городского округа Александру Рудакову, осужденному за взятку, изменили меру пресечения. Из следственного изолятора он отправлен под домашний арест.

Как стало известно, экс-чиновник обжаловал вынесенный ему приговор и в связи с этим мера пресечения для него изменена.

Как уже сообщалось, Рудакова обвиняют в том, что он получил от представителя одной из организаций первую часть взятки в сумме полтора миллиона рублей (из 7 млн запланированных) за заключение договора подряда и общее покровительство в будущем. Чиновник был задержан в момент передачи взятки. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в сумме 35 млн рублей.