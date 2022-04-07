Под гитарные аккорды

В свои 45 Вячеслав Антонов – ветеран боевых действий, участник первой Чеченской кампании. Около девяти месяцев служил в спецназе. На счету тогда еще 19-летнего юноши 186 боевых выходов, участие в рукопашных схватках (до призыва в армию Вяче­слав занимался карате). Среди наград – медали Суворова, «За боевое содружество», «За ратную доблесть», «За мужество и героизм» и «25 лет Грозненской 101-й особой бригаде оперативного назначения».

После службы в горячей точке Вячеслав выбрал профессию журналиста. Пережитое в Чечне не отпускало его все студенческие годы. Даже дипломную работу, научным руководителем которой стал главный редактор газеты «Правда», он защищал по военной журналистике.

Так сложилось, что Антонов с юности писал стихи и музыку, пел под гитару. С годами это увлечение стало, по сути, второй профессией. Сейчас у москвича своя концертирующая по всей России группа «За глубинку» и авторская программа, большое количество песен военно-патриотического звучания.

Многолетняя дружба связывает Вячеслава с полковником, сотрудником управления «В» центра специального назначения ФСБ России в отставке Сергеем Будкиным (2016 – 2019 гг. – главный федеральный инспектор по Сахалинской области, 2019 г. – заместитель губернатора области, в настоящее время – мэр г. Дзержинский Московской области). От него Антонов много слышал о замечательном островном крае. А в сентябре 2018 года получил приглашение выступить на Дне города в Корсакове.

Первый в жизни перелет из Москвы на Сахалин и обратно подарил автору-исполнителю много впечатлений и яркое ощущение бескрайности российских просторов. Понравился и сам остров, и люди, проживающие в этом крае. По возвращении в столицу Антонов решил написать песню «Остров».

– Мне хотелось в тексте и музыке рассказать о том, что не видели другие, – рассказал музыкант. – Ведь не каждому выпадает удача посетить Сахалин, далекую землю с такой богатой историей, природной красотой. Мелодия не заставила себя ждать, а вот стихи дались не сразу. Пришлось отправлять текст Сергею Будкину. Он нашел подходящие и более точные слова и, можно сказать, стал соавтором.

Композиция «Остров» прозвучала в исполнении Вячеслава Антонова и молодой певицы Аделины Демидовой. Клип помогли снять друзья.

– Песня получилась, зашла в молодежную среду, – поделился Вячеслав. – У нее миллионные просмотры в интернете. А для меня очень важно, нравится песня слушателям или нет.

Два года назад Вячеслав Антонов вновь побывал на Сахалине, где ежегодно проводится турнир по армейскому рукопашному бою памяти Героя России майора, сотрудника управления «В» центра специального назначения ФСБ России Виктора Дудкина, бывшего сослуживца Сергея Будкина. Песни «Мои герои», «Остров» и другие в исполнении набирающего популярность в России автора стали запоминающимся музыкальным подарком участникам соревнований.

Вячеслав надеется на новые встречи с сахалинцами и курильчанами. Душой он с ними на одной волне.

Людмила Николаева.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Телеграм, Одноклассниках, ВКонтакте. Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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