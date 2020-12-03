В прошлом году ситуация с безработицей выглядела в области более оптимистично, чем в других регионах Дальнего Востока. Тогда в качестве ищущих работу числилось 2250 сахалинцев, а пособие получали чуть более тысячи человек. При этом уровень регистрируемой безработицы в регионе составлял всего 0,8 проц. В то же время в среднем по Дальневосточному федеральному округу безработные составляли 4 проц. от общего числа работоспособных граждан. Еще выше уровень безработицы отмечался в целом по России — 4,6 проц.

Жизнь без плюшек

Пандемия и все, что за этим последовало, заметно усугубили проблему трудоустройства. Всего за полгода, прошедших под знаком COVID-19, уровень безработицы в России вырос до 6,4 проц., увеличилось и число безработных — до 4,8 млн человек. Что же касается Сахалинской области, то у нас на 1 ноября 2020 года поисками работы сегодня обеспокоены примерно 1,6 проц. населения — это около 5 тыс. граждан трудоспособного возраста. Из них 2170 человек получали от государства пособие по безработице. Остальные искали работу, рассчитывая на свои собственные силы.

Здесь можно впасть в пессимизм, но лучше этого не делать. Нужно просто понять, что безработица — понятие весьма относительное. Мир так устроен, что работа в нем есть всегда, везде и для всех. Другое дело, что отнюдь не каждый соискатель готов к предлагаемой ему работе.

Вот и в региональной службе занятости за десять месяцев 2020 года работодателями было заявлено более 41 тыс. вакансий, при этом 80 проц. из них составляли рабочие профессии. Это водитель, курьер, грузчик, сварщик, дворник, охранник, официант… И прочее, в том же роде. Работа физически трудная, для кого-то малоинтересная и не слишком денежная.

В какой-то мере нынешний дефицит рабочей силы можно объяснить беспрецедентными мерами государственной поддержки в период вспышки коронавируса. Достаточно назвать многочисленные детские выплаты, поддержку научных, образовательных и медицинских учреждений, кредитные и ипотечные «каникулы», а также продление субсидий на оплату услуг ЖКХ. Все это, безусловно, облегчило людям жизнь, однако при этом отнюдь не стимулируя их на поиски подходящей работы.

Мало того, оказавшись в условиях вынужденной самоизоляции, многие дисциплинированные специалисты пересмотрели свое прежнее отношение к работе по найму. И пришли к выводу, что способны трудоустроить себя самостоятельно.

В век тотальной цифровизации можно спокойно работать, не выходя из квартиры. Во-первых, меньше контактов — больше шансов не столкнуться нос к носу с носителем вируса. А во-вторых, это удобно работодателям — нет необходимости тратиться на содержание офиса, канцелярские принадлежности и плюшки к чаю.

Сам себе директор

Вообще-то, удаленная работа начала входить в мировую моду задолго до пандемии. Просто KOVID-19 во многом ускорил этот процесс, вызвал массовый к нему интерес. А результаты не заставили себя ждать: с каждым днем все больше и больше специалистов самых разных профилей начинают понимать все преимущества удаленной формы работы.

Дистанционный формат работы сводит к минимуму посещение офиса или даже позволяет и вовсе обходиться без него. Это в том случае, когда профессионал работает сам на себя — по разовым или долгосрочным договорам. Это его право — работать в команде или отправляться «в свободное плавание», сам собой руководить.

В конечном счете, не важно, где и как сделана работа, важен результат. На это нацелена, кстати, производственная деятельность любой организации, фирмы или малого предприятия.

Другое дело, работая на себя, профессионал то и дело забывает про государство. До недавнего времени отечественная система налогообложения стыдливо обходила таких работников стороной. Деятельность репетиторов, бухгалтеров, программистов, водителей, а также представителей некоторых других специальностей оставалась вне правового поля.

Новые условия, в которых сегодня живет целый мир, заставляют отечественную самозанятость выйти из тени. И стать участницей общего творческого процесса по созданию материальных или интеллектуальных ценностей на взаимовыгодных условиях.

C 1 января 2020 года область стала участницей проекта по введению специального налогового режима — «налога на профессиональный доход», который будет применяться к самозанятым.

Под эту категорию подпадают граждане, создающие продукт или услугу самостоятельно, без посредников, работодателей и наемных работников с доходом не более 2,4 млн руб. в год. При этом самозанятым может стать и тот, кто зарегистрирован в качестве ИП — индивидуального предпринимателя.

Стать самозанятым весьма просто: не надо ни заявления на бумаге, ни визита в налоговую инспекцию. Регистрация происходит онлайн в сети интернет и занимает всего несколько минут. Можно использовать бесплатное мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет плательщика налога на профессиональный доход на сайте ФНС России. Позволят провести регистрацию наличие учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также специально уполномоченные на это банки.

Сегодня быть самозанятым — это не только престижно, но и выгодно. Во-первых, ни надо ни от кого скрывать, что ты работаешь и получаешь за это вознаграждение: все абсолютно легально. А во-вторых, никакой бюрократии: не нужны ни отчеты, ни декларации, можно не платить страховые взносы, да и налоговые ставки самые минимальные — всего 4 проц. с доходов физических лиц и 6 проц. — с доходов юрлиц и ИП. Самозанятым предоставляется грантовая поддержка, а также налоговый вычет на сумму 10 тыс. рублей. Мелочь, а все равно приятно.

Важно и то, что самозанятые сахалинцы автоматически получают доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Можно обратиться в Центр «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, пройти обучающие курсы на безвозмездной основе.

Подробно о том, как стать самозанятым и получить субсидию, жители области могут узнать и на сайтах в департаментах экономического развития своих муниципалитетов.

Игорь КАЛИНИН.

Справка.

Около 5000 сахалинцев и курильчан трудоспособного возраста искали работу на 1 ноября 2020 г.

Из них 2170 человек получали от государства пособие по безработице. Остальные искали вакансии, рассчитывая на собственные силы