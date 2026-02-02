«Под небом единым»: уникальная выставка в Поронайске объединяет историю и народы

124 экспоната из фондов Поронайского краеведческого музея представлены на выставке «Под небом единым». Организаторы уверяют, что многие из них уникальны.

По словам старшего научного сотрудника музея Галины Кочергиной, выставка по всем параметрам идеально вписывается в рамки Года народного единства. Посетитель, переходя от одной экспозиции к следующей как бы перелистывает страницы истории. Здесь экспонаты рассказывают о жизни и быте коренных малочисленных народов, далее представлен период японского губернаторства Карафуто.

Послевоенный период – на Сахалин массово прибывают переселенцы из разных республик Советского Союза. Каждый период оставил свой след. Фотодокументы, костюмы и предметы быта разных народов мира. Например, о советском периоде расскажут традиционные одежды узбеков, таджиков, чувашей, корейцев. Предмет особой гордости — впервые экспонируемый алтайский национальный костюм.

На открытие пришло столько народу, что буквально негде было яблоку упасть: учащиеся городских и сельских школ района, представители среднего и старшего поколений, серебряные волонтеры и совсем юные артисты. Добавили торжественно-праздничного настроения выступления национального ансамбля «Мэнгумэ илга» («Серебряные узоры») и воспитанников поронайской детской школы искусств. Выставка продолжит работу до 17 февраля.

Владимир СЛАВИН.