Под парусами Крузенштерна. В новом году на Сахалине пройдет общероссийский музейный форум

Событие такого уровня «вырастет» из регионального фестиваля «Музеи в XXI веке», который проводится в нашей области с 2013 года с двухлетним интервалом.

Как сообщила руководитель ассоциации музеев Сахалинской области Евгения Фирсова, пятый фестиваль в новом статусе и при поддержке бизнес-партнеров задуман более масштабно. Шире станет круг специалистов из ведущих музеев страны, участников и экспертов. Все это позволит презентовать опыт островных музеев на федеральном уровне и наладить новые контакты.

Такие планы, а также достижения и перспективы развития музейной деятельности обсудили губернатор Валерий Лимаренко, главный исполнительный директор ООО «Сахалинская Энергия» Роман Дашков и Евгения Фирсова.

Встреча состоялась в областном литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», где развернута экспозиция «Крузенштерн. Вокруг света». Этот выставочный проект осуществлен российским и региональным министерствами культуры, а также Государственным историческим музеем страны и музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» при участии компании «Сахалинская Энергия». Совместная инициатива была приурочена к 75-летию Сахалинской области в ее нынешних границах.

Уникальная выставка, где в основном подлинные экспонаты, привлекла внимание тысяч островитян и гостей острова. Ведь она очень интересно рассказывает о легендарном мореплавателе Иване Крузенштерне и его исследовательской, научной и дипломатической миссии у сахалинских берегов. По просьбе общественности демонстрацию выставки продлили до 24 февраля 2023 года.

– Пример экспозиции «Крузенштерн. Вокруг света» наглядно показывает: Сахалинская область готова к организации мероприятий самого высокого уровня, – отметил Валерий Лимаренко. – Мы можем не только принимать коллекции федеральных музеев, но и в партнерстве с бизнесом реализовывать проекты на лучших площадках страны. Например, нынешней осенью в Государственном историческом музее в Москве успешно прошли Дни Сахалинской области. Уверен, общероссийский музейный форум-2023 станет отличной площадкой для обмена экспертным опытом и даст новый толчок для развития культурного потенциала и увеличения туристического потока.

Для ООО «Сахалинская Энергия» направление «Культура» на протяжении многих лет является ключевым в социальных инвестициях.

– Роль культуры в формировании имиджа региона сложно переоценить, – отметил Роман Дашков. – Логично, что мы объединяем усилия с правительством области и экспертным сообществом, чтобы сделать Сахалин центром притяжения для Дальнего Востока и всей страны. А такие проекты, как «Крузенштерн. Вокруг света», выполняют еще и важную образовательно-просветительскую задачу. Они рассказывают посетителям об истинных патриотах Отечества, открывших для мира наш уникальный край.

Людмила Николаева.