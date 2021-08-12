Под прикрытием береговой артиллерии

С мыса Крильон в музей перевезены предметы военной истории Сахалина

Сотрудники научного отдела музейно-мемориального комплекса «Победа» побывали на мысе Крильон и провели операцию по спасению уникальной коллекции приборов управления стрельбой береговой артиллерии «Москва-ЦН» с батареи Б-13.

Коллекция насчитывает 15 предметов. В их числе своеобразный компьютер АПК (автомат прямого курса). Он рассчитывает прицел и угол наведения батареи с учетом деривации (отклонения траектории полета снаряда), скорости и курса корабля-цели, направления и скорости ветра. Все это было изготовлено в 1945 – 1946 годах.

По мнению сотрудников музея, практически полный комплект оборудования центрального поста батареи представляет значительную историческую ценность.

По данным портала Дальневосточный дестрой, после войны на мысе Крильон на основе японских сооружений был создан укрепрайон, прикрывавший под­ходы к Корсаковской военно-морской базе. На флангах укрепрайона были установлены две батареи береговой обороны – № 301 и № 975. На вооружении каждой батареи – четыре 130-мм корабельных орудия Б-13. Они находились в орудийных двориках.

Также мыс Крильон на десантоопасных направлениях с двух сторон прикрывали две роты танковых огневых точек на базе танков ИС-3. Четвертая рота из десяти танков располагалась выше батареи № 301, а пятая рота, состоящая из двух флангов по десять танков, занимала позиции выше батареи № 975.

В 1974 году укрепрайон на мысе Крильон был расформирован. Фортификационные сооружения за многие десятилетия потеряли былой вид. Но некоторые орудия остались на своих местах.

Приборы управления стрельбой пришли в полную негодность, были частично разукомплектованы, некоторые элементы безвозвратно утрачены, покрывшись ржавчиной и грязью, на многих разбиты стекла циферблатов.

Теперь музейщикам предстоит большая работа по очистке, консервации и частичной реставрации приборов.

Руководитель экспозиции известный сахалинский ученый-историк, начальник научного отдела музейно-мемориального комплекса «Победа» Игорь Самарин и члены группы считают, что предметы военной истории острова, олицетворяющие собой первый послевоенный проект артиллерийского прикрытия Южного Сахалина, займут достойное место на выставке «Сахалин, Курилы, 1946…», приуроченной к 75-летию образования Сахалинской области в ее нынешних границах.

Людмила БЕРКОВИЧ.