Под снежным завалом погиб человек

В Углегорском районе при производстве работ на территории Солнцевского угольного разреза сошла лавина. В снежной ловушке оказалось четверо человек. До приезда спасателей двоим удалось выбраться самостоятельно.
В ходе спасательной операции удалось вытащить и еще двоих остававшихся под снежным завалом. Но один рабочий — монтажник ремонтно-механических мастерских в Шахтерске — Дмитрий Новиков погиб. В снежной массе высотой около 15 метров спасатели обнаружили его без признаков жизни. Другого рабочего отправили в больницу.
Губернатор Валерий Лимаренко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. «Необходимо самым тщательным образом разобраться в причинах трагедии», — подчеркнул он.
Администрация Углегорского городского округа и ООО «Восточная горнорудная компания» окажут всю необходимую помощь семье погибшего, а также пострадавшему.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).