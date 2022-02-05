Под снежным завалом погиб человек

В Углегорском районе при производстве работ на территории Солнцевского угольного разреза сошла лавина. В снежной ловушке оказалось четверо человек. До приезда спасателей двоим удалось выбраться самостоятельно.

В ходе спасательной операции удалось вытащить и еще двоих остававшихся под снежным завалом. Но один рабочий — монтажник ремонтно-механических мастерских в Шахтерске — Дмитрий Новиков погиб. В снежной массе высотой около 15 метров спасатели обнаружили его без признаков жизни. Другого рабочего отправили в больницу.