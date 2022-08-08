Под заботливым крылом. Волонтеры помогли 128 тысячам семей островитян

Обходя дома, участники проекта «Забота. Защита. Уважение» рассказывают о региональных мерах поддержки, принимают наказы и передают их в профильные ведомства. Помогают с записью на медицинские обследования, консультируют, как подключить домовладения к газовой магистрали, обращают внимание на дефекты во дворах и на дорогах…

Масштабная программа реализуется с 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко и при участии партии «Единая Россия».

Глава региона встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

– Друзья, вы занимаетесь большим делом – помогаете людям в разных ситуациях, поддерживаете сахалинцев и курильчан с проблемным здоровьем, улучшаете качество жизни на наших островах. Ваш труд бесценен. Рад сообщить, что к проекту «Забота. Защита. Уважение» присоединилось уже более 3 тысяч добровольцев – это очень много. Ваша работа не остается незамеченной. Спасибо вам, – отметил Валерий Лимаренко.

За активную и успешную работу волонтерам вручили памятные знаки в честь 75-летия Сахалинской области. Почетную награду получили более 20 добровольцев. В их числе – Елена Гуреева, четыре года участвующая в благотворительной деятельности.

– Я работаю медицинской сестрой в детской областной больнице, а в свободное время помогаю людям. С единомышленниками решаем самые разные вопросы. Где-то нужно спилить сухостой или отремонтировать двор, организовать доставку немобильных людей в больницу, – рассказала Елена. – Очень рада, что у нас появился проект «Забота. Защита. Уважение». Вижу, как программа в лучшую сторону меняет мой родной Южно-Сахалинск, ведь люди стали больше заботиться друг о друге.

За время действия проекта островные волонтеры приняли от жителей области 83 тыс. наказов, 61 тыс. заявок на ремонт дворов, домов и подъездов. Благодаря работе добровольцев 7,5 тыс. земляков стали участниками проекта «Сахалинское долголетие», 6,7 тыс. подали заявки на получение «Карты сахалинца». Принято 5 тыс. заявок на газификацию и 1,7 тыс. на приобретение угля по социальной цене. При этом большая часть обращений уже отработана.