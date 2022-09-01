Под знаком хороших амбиций. Вчера для 60 тыс. школьников Сахалина и Курил прозвенел первый звонок учебного года

Возможно, читателям будет интересно узнать, что в этом огромном ученическом отряде – 7 тыс. первоклассников. Традиционно самое большое число ребят, севших за парты, – в областной столице. По сравнению с прошлым годом школяров здесь прибавилось на 700 человек. Так что получать знания станут 28,5 тыс. учащихся.

Представители местной власти и строители позаботились о том, чтобы все школы встретили ребят обновленными, безопасными, оснащенными всем необходимым. В такой обстановке детям интереснее учиться, постигать новое, развивать способности.

В этом году во всех школах России вводятся новые традиции. Министерство просвещения страны предлагает учащимся и педагогам поучаствовать в проекте «Разговор о важном». С младших классов он призван знакомить детей с историей страны, региона, города, семьи. Мальчишки и девчонки больше узнают о том, кто такие наши предшественники, какие великие люди творили историю России, совершали ратные и трудовые подвиги.

Так что начиная с 5 сентября и в образовательных учреждениях островного региона вводится церемония поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна России. Этот еженедельный ритуал по понедельникам будет предварять первый урок исторического просвещения.

В профильном министерстве РФ подчеркивают особую значимость таких нововведений в обстановке международной напряженности. «Только воспитанный в уважении к Отечеству, в том числе к флагу, гимну и истории нашей страны, человек уверен в своих поступках, готов участвовать в судьбе страны, ощущая с ней неразрывную духовную связь», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов в своем видеообращении к сахалинским учителям – участникам августовского педсовета.

Перед коллегами министр поставил задачу – улучшить условия для занятий физической культурой и спортом, создать в каждой школе детские спортивные клубы. А еще – открыть театральные кружки и студии, организовать работу технопарков-кванториумов и психолого-педагогических классов для будущих педагогов. Словом, дополнительное образование нацелено на социализацию детей и развитие их талантов.

С 1 сентября островные образовательные учреждения в пилотном режиме примут участие во всероссийском проекте «Школа минпросвещения». Его цель – создать эталонную модель современной школы, где ребятам комфортно учиться, а педагогам преподавать. Здесь будут гармонично сочетаться образовательный процесс и дополнительное образование. В рамках проекта собраны воедино лучшие практики в области педагогики и организации учебы.

Региональный министр образования Анастасия Киктева сообщила: система образования области входит в десятку лучших в отрасли. По праву лидеров островные педагоги с 1 января 2022-го внедряют государственную информационную систему «Моя школа». Отрабатывают практику использования отечественного импортозамещенного программного продукта. От того, насколько качественно это у них получится, будет зависеть и общий старт в этом направлении всех регионов страны.

В числе первых в России с 1 сентября нынешнего года островные школы вводят в штат двух советников по воспитательной работе. Они будут непосредственно работать с детьми в различных объединениях и общественных организациях, участвовать в проектной работе, раскрывать юные дарования.

Перед началом занятий профильное министерство порадовало педагогов тем, что будет совершенствоваться механизм оплаты труда, сохранятся надбавки классным руководителям.

Хорошей новостью стало известие, что из федерального закона «Об образовании» наконец-то исключено понятие «образовательные услуги». Кроме того, с 1 сентября перечень бумаг, которые должен заполнять педагог, будет строго ограничен. Так что учителя смогут уделять больше времени своим прямым обязанностям, а не бумажной канители.

В помощь педагогам разработан конструктор учебных программ по отдельным предметам, обновлены стандарты начального, основного общего образования. Так что теперь с 1 сентября школы станут работать по единым федеральным образовательным программам.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, поздравляя учительское сообщество с началом нового учебного года, отметил: город продолжает создавать комфортную среду для юных горожан и учителей. До 2025 года в областной столице появятся семь новых школ. Их построят на федеральные деньги и средства частного партнерства.

Областные парламентарии проявили заботу об улучшении качества питания школьников и воспитанников детсадов за счет средств регионального бюджета. Не обойдены вниманием и сельские педагоги. По информации заместителя председателя областной думы Виталия Гомилевского, для них предусмотрены меры социальной поддержки в виде компенсации проезда, а также компенсации найма жилья в селе в сумме 15 тыс. рублей.

Новый 2023-й объявлен президентом страны Годом педагога и наставника в России. Повышенное внимание государство обратит на совершенствование системы образования, ведь сегодня в ней далеко не все благополучно. Между тем перед российскими педагогами ставится весьма амбициозная задача – по качеству школьного образования вой­ти в первую десятку стран мира.

Как знать, быть может, соревнование с преуспевающими в этом плане государствами пойдет на пользу оте­чественному педагогическому сообществу. Были бы хорошие стимулы.

Людмила Николаева.