Под знаком Нового года. На финише 2021-го регион готовится к старту 2022-го

Своеобразной эстафетой, переданной сахалинской зиме уходящей осенью, стала 22-метровая елка, установленная в минувшие выходные на площади Ленина областного центра. В солнечных лучах и при вечерней иллюминации она сверкает большими золотыми звездами. С 1 декабря этот украшенный игрушками символ Нового 2022 года будет создавать предпраздничное настроение южносахалинцам и гостям города.

Идет монтаж светодиодной елки у Дома правительства. Областной статус этой красавицы обязывает ее быть на шесть метров выше городской, да и в диаметре (а он 15,5 метра) она превосходит «соперницу». Одних только искусственных веток у нее более 4 тысяч, а светодиодов и того больше – около 70 тысяч. Отсюда – к восторгу детей и взрослых – все многообразие световой палитры. Без сказочных персонажей и волшебных атрибутов здесь тоже не обойдется.

Главной ареной грядущего праздника в Южно-Сахалинске, конечно же, станет городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, где устанавливают елки и арт-объекты, развешивают новогоднюю иллюминацию. Иллюзию звездного неба нашего «космического» парка создадут мириады крохотных огоньков. Готовятся к заливке катки. К визиту Деда Мороза преображается его резиденция. Да и сам стольный град Южно-Сахалинск с его улицами, скверами, учреждениями, витринами украшается гирляндами, снежинками, символикой грядущего года Тигра и обретает праздничный облик.

Муниципалитеты региона в ближайшее время тоже начнут украшать общественные пространства, площади и скверы. В г. Макарове открытие елки намечено на 17 декабря. К этой дате праздничное оформление появится на площадях и улицах районного центра, а также сел Новое, Восточное, Поречье.

В Северо-Курильске, где господствуют шквалистые ветры и порой, как спички, ломают деревья, традиционно установят металлоконструкцию в виде елки высотой не более 6 метров. Крепится она к особо прочному трехтонному железобетонному основанию.

Говорят, это самая устойчивая елка на Дальнем Востоке. Хотя, кто его знает, северные ветры устраивают свистопляску и на Чукотке, и на Камчатке…

На Итурупе, случается, еще идут дожди. Там елки планируют установить в 20-х числах декабря, когда и снег выпадет, и до праздника будет рукой подать. Ведь важно еще до 31 декабря не растерять градус эмоций.

Примечательно, что многие муниципальные образования дружно поддержали федеральную акцию «Елка желаний». Это значит, сотни ребятишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не останутся без подарков и новогодних сюрпризов.

Людмила Николаева.