Под знаком удачи. Характерные приметы минувшей «красной путины»

Официально путина на Сахалине закончилась 30 ноября. Завершающую точку в промысловом календаре поставил Кунашир. Правда, последние ноябрьские недели осенняя кета рыбаков не баловала, однако снять ставные невода раньше времени здесь не спешили.

Чем же запомнится островитянам главное отраслевое мероприятие года? Мы постарались выбрать наиболее значимые детали минувшей путины.

Приятные корректировки

Минувшая путина запомнится прежде всего цифрами. В 2022 году сахалинские рыбаки выловили 94,9 тыс. тонн лососевых. Это на 38,1 тыс. тонн больше, чем в 2021 году. Правда, наука в нынешнем году прогнозировала на Сахалине улов не менее 120 тысяч тонн лососевых, а бригады взяли рыбы на четверть меньше, но это обычная практика. Наука тоже порой ошибается, причем чаще всего в большую сторону. Хотя бывают и исключения.

В 2021 году, например, науке пришлось провести корректировку общего допустимого улова (ОДУ) прямо по ходу путины. В частности, для рыбаков Северо-Западной подзоны квоту на горбушу увеличили на 1,6 тыс. тонн, а бригадам Восточно-Сахалинской подзоны — на 4 тыс. тонн. Понятно, что корректировки были приняты рыбаками «на ура».

Не стал исключением и нынешний год. По рекомендации науки областная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб разрешила добыть в Северо-Курильской зоне дополнительно 350 тонн кижуча. Таким образом, местные промысловики получили возможность вдвое увеличить разрешенный объем добычи этого вида лососевых. Мелочь, а все равно приятно.

Без заморов

Не первый год на рыбопромысловых участках действуют дополнительные меры регулирования. И это можно назвать еще одной традицией лососевого промысла. В частности, на юго-восточном побережье в этом году ограничили длину центрального крыла для ставных неводов до 500 метров. В региональном министерстве по рыболовству действие ограничительных мер неизменно связывают с положительными результатами заполнения местных нерестилищ.

Совсем иная картина наблюдалась на северо-восточном побережье Сахалина. Здесь заполняемость местных нерестовых рек, по данным науки, оказалась угрожающе высока, поэтому вопрос о каких-либо ограничениях отпал как бы сам собой. Некоторым промысловикам разрешили оставить для неводных крыльев прежнюю длину — 1500 метров. Правда, полтора десятка рыбопромысловых предприятий обратились в региональное минрыболовства с просьбой крылья все-таки подрезать, но получили отказ. Не иначе как из-за боязни возможных заморов на нерестовых речках.

Мало того, именно боязнь заморов официально стала поводом для решения минрыболовства установить на реках рыбоучетные заграждения (РУЗ), дающие возможность лососевым рыбоводным заводам (ЛРЗ) без проблем выбирать излишки лососевых для последующей их обработки и реализации. В этом году было разрешено выставить на нерестовых реках сначала 9 РУЗов, а потом еще 5. Ведь, по данным науки, заполняемость производителями местами достигала 120 и даже 160 процентов.

Уловы по графику

Жизнь не стоит на месте, меняются и правила рыболовства: то и дело они изменяются и расширяются. Не обошлась без новшеств и нынешняя путина.

Раньше как было? Рыбаки прибрежного лова добывали лосося строго по календарю. Это когда три дня ловишь, а один день сидишь на берегу, давая рыбе возможность проскочить на нерест. Потом четыре дня подряд ловишь и снова день сидишь без дела. Лососю хорошо, а рыбакам не очень.

Особенно обидно было, когда в рыбацкие планы вмешивалась непогода: на переборку невода не выйдешь, а дополнительный промысловый день тебе не дадут: не положено!..

В этом году региональное министерство по рыболовству решило помочь рыбакам. Впервые в некоторых районах области штормовые дни стали засчитывать в счет проходных дней. Рыбаки получили возможность расширить свой промысловый график. И это очень даже неплохо: на путине, как известно, день год кормит.

Цены, цены…

В нынешнюю путину в области продолжала действовать программа «Доступная рыба». Сахалинские потребители получили свыше 400 тонн продукции по ценам от 80 до 100 рублей за килограмм, в том числе 50 тонн было выделено населению бесплатно.

Остальную же рыбу в нынешнем году реализовывали по рыночным ценам: горбуша шла от 180 руб./кг и выше, кета — по 240 руб./кг и дороже. Рынок есть рынок, и этим сказано все.

Цены на рыбную продукцию волнуют не только потребителей, но и власти. Вот что говорил в ноябре 2022 года на одном из отраслевых совещаний глава Росрыболовства Илья Шестаков: «…Есть большая проблема, которую нам необходимо решать совместно с минпромторгом. Это вопрос, связанный с большим количеством перекупщиков… Именно в рознице происходит основной рост стоимости продукции. Конечно, активно надо работать с точки зрения внесения изменений в закон о торговле. К сожалению, другого пути у нас нет».

С надеждой на возврат

В регионе на искусственное воспроизводство лососевой популяции смотрят с оптимизмом. В Сахалинской области действует уже 72 ЛРЗ, и эта цифра вряд ли будет конечной. В том числе и благодаря преференциям, которые получают владельцы рыбозаводов.

В 2022 году впервые на инкубацию было заложено более 1 млрд икринок кеты. Кроме кетовой икры сахалинские ЛРЗ заложили около 340 млн штук икринок горбуши, почти 570 тыс. кижуча и не менее 469 тыс. симы. В территориальном управлении Росрыболовства считают, что столь массовая закладка сможет обеспечить возврат до 50 тыс. тонн взрослых особей.

Но это расчеты чисто теоретические, до практики дело пока не дошло. Реальный годовой возврат можно будет узнать не раньше, чем на нерест вернется первый выпуск мальков. Для подсчета придется организовать поиск заводской метки, а это дело весьма хлопотное. Искать меченых мальков надо будет не только в забойке, но и в устье базовой речки, в прилегающей акватории севернее и южнее речного устья, а также непосредственно в открытом море.

Полная же оценка возврата потребует обязательного учета на протяжении нескольких лет, пока на нерест не вернутся все возрастные классы заводских рыб. Для кеты этот срок составляет 5 — 6 лет.

Сергей ЧЕВГУН.