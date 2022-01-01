Подарите вашей елке вторую жизнь

Министерство экологии области приглашает жителей Южно-Сахалинска присоединиться к эколого-просветительской акции «Вторая жизнь Елки».

После новогодних праздников зелёные красавицы часто оказываются на свалках и на мусорных полигонах, но это недопустимо.

В условиях свалки органические отходы выделяют метан и другие вредные свалочные газы. Смешанный мусор отравляет воздух, почву и грунтовые воды близлежащих населенных пунктов.

Министерство экологии предлагает жителям города решить эту задачу и отдать ёлку для дальнейшей переработки, чтобы подарить ей вторую жизнь.

Помочь с переработкой деревьев согласилось УФСИН по Сахалинской области. Именно они заберут ёлки у сахалинцев для мульчирования и переработки в щепку. Затем ёлки вывезут специалисты завода имени Федотова.

Сдать ёлку можно будет 8, 15 и 22 января с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:

Перекрёсток ул. Детская и Комсомольская — пустырь на месте снесённого дома, пустырь между СОШ 22 и СОШ 21, пустырь выше микрорынка Янтарь по улице Пограничной, сообщает пресс-служба регионального правительства.