«Подарок» от мошенников. На южносахалинца оформили кредиты на 100 000 рублей

Злоумышленники каждый раз придумывают новые способы похищения ваших финансов. Они притворяются родственниками в беде и просят прислать деньги на штраф или лечение. Аферисты обманом заставляют брать кредиты и сообщать код для входа в приложение Сбербанка. Но теперь появился новый способ – взлом страниц на Госуслугах. Это и произошло с мужем Любови П. из Корсаковского района.

16 февраля коллекторы позвонили ее матери, потом отцу супруга, а на следующий день его племяннице.

– Все это время мы думали, что коллекторы и есть мошенники, – рассказала Любовь. – Но когда они назвали две фамилии племянницы от прошлых браков и адрес прописки, я поняла, что звонят из настоящей микрокредитной компании. Аферисты обычно достают только поверхностную информацию и используют ее. Настолько подробные детали они обычно не знают.

После этого Любовь зашла на Госуслуги и отправила запрос в бюро кредитных историй (БКИ). Три отчета показали, что муж на свои паспортные данные оформил кредиты на сто тысяч рублей. А история посещения Госуслуг показала, что 7 января на страницу впервые вошли с другого IP-адреса из Москвы. Таким образом, злоумышленник взял данные паспорта, перешел на сайты микрокредитных организаций, указал свои номера телефона и карты и взял кучу кредитов на другого человека. Причем брал он их с Рождества и до 31 января. Если бы не звонки коллекторов, то супруги и не узнали бы об этом.

Любовь уже обратилась в полицию. Есть даже вероятность, что займы не придется возвращать, так как организации еще не подали на мужа в суд за неуплату и есть все доказательства мошеннических действий.

Возможно, сайт Госуслуг плохо защищен от аферистов. Или проблема в том, что супруг Любови не сделал двойную проверку входа по номеру телефона. В любом случае такая проблема может затронуть каждого. Поэтому, чтобы не попасть в подобную ситуацию, зайдите на сайте Госуслуг в раздел «Безопасность» и выберите вход с подтверждением по номеру телефона или по одноразовому коду. Так вы сможете узнать, не взломали ли вашу страницу.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.