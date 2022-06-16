Подарок судьбы и комсомола

Эта песня в исполнении Валентины Толкуновой пленяет с первых минут – и мелодией, и словами, и доверительной интонацией. А кадры любительской кино­хроники возвращают нашу память на остров конца 1970-х.

«Ну как, Сахалин, дела?» – нежно вопрошает певица из московских далей, словно вспоминая свой первый приезд на Сахалин и Курилы, и рефреном звучит: «Если бы я могла, я бы пешком пришла…». В этих словах – и заветное желание, и любовь, и состояние души не только исполнительницы, но и автора песенного текста Светланы Гершановой.

Интересна предыстория, как поэтесса из Ростова-на-Дону оказалась на островах. Светлана трудилась на закрытом радиотехническом заводе, писала стихи, которые публиковались в журналах. Однажды стала участницей конкурса творческой молодежи в честь 60-летия ВЛКСМ и оказалась в числе победителей. Ей вручили диплом II степени и в качестве приза предложили поездку в любую точку Дальнего Востока…

Побывать на островной земле, окутанной флером романтики, тогда мечтали многие жители Советского Союза.

По воспоминаниям певицы Валентины Толкуновой, после знакомства с Сахалином она тоже вернулась домой восторженная и предложила Светлане Гершановой написать лирические стихи об острове. Композитор Александр Изотов сочинил к ним музыку. Так родилась песня «Как, Сахалин, дела?».

Результатом коллективной творческой работы стал выпуск в 1983 году на всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» пластинки «Лирические песни на стихи Светланы Гершановой». Тираж насчитывал 1400 экземпляров. Среди четырех песен на виниле была и наша островная «Ну как, Сахалин, дела?» в исполнении Валентины Толкуновой и ансамбля солистов Госкино СССР под управлением Игоря Назарука.

Летом 1985 года на Кунашир прибыла группа артистов Москонцерта вместе с Валентиной Толкуновой, аккомпаниатором Игорем Крутым, концертмейстером Оскаром Волиным. Их концерты на Курильских островах шли при полных залах. По воспоминаниям очевидцев, певица давала по несколько концертов в день. И неизменно на бис, порой до шести раз, Валентина Толкунова пела понравившуюся слушателям композицию «Как, Сахалин, дела?».

А вот строки из воспоминаний Светланы Гершановой:

«С сахалинцами у меня сложилась дружба на многие годы. Долгое время мне шли письма с острова мешками. А если кто приезжал в Москву, бывало и такое, что, не застав меня, вешали на дверь моей комнаты в коммуналке рыбину. Потом островитяне спрашивали: «Ну как? Понравилось?». А я, бывало, и в глаза гостинцев не видела, потому что кто-то из соседей себе забирал.

Стихи никогда не рождаются, если нет потрясения, какого-то толчка, ассоциации. Остров потряс меня. Для мня это путешествие стало впечатлением на всю жизнь, подарком судьбы. Это было настоящее открытие мира. Я счастлива, что в моей жизни был и Сахалин, и Валечка (Толкунова. – Прим. ред.)».

Светлана Юрьевна Гершанова живет в Москве, она член Союза писателей, автор нескольких поэтических сборников, повестей, пластинок.

На Дальнем Востоке поэтесса побывала трижды. Вспоминая об этом, она пишет: «Насколько беднее была бы моя жизнь, если бы я не видела Сахалин, Курилы, Командоры и Камчатку. Эти края тоже стали мне родными».

Людмила Степанец.

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