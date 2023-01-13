Подарок взрослым и детям

Об этой песне мы узнали от коллеги с Итурупа. Она сообщила, что под Новый год композицию в качестве музыкального подарка ей прислали земляки из Геленджика. Об авторах и исполнителях никакой информации не было. И коллега понадеялась, что, быть может, нам с помощью участников проекта «Воспетые острова» удастся что-либо о них узнать.

Оказалось, новую песню мало кто слышал. Предположения об авторах и исполнителях разнились, но в итоге поиск увенчался успехом. Мы узнали, что песня называется «С Новым годом!». Создана она около десяти лет назад историком и краеведом Николаем Вишневским на стихи известного в регионе педагога Виктора Маленкова.

– Он по-простому писал душевные стихи, – рассказал Николай Вишневский о своем друге. – И я старался сделать песню доброй. Она не задумывалась как детская. Но в домашнем кругу ее охотно пели дети.

По словам автора музыки, первоначально мелодия звучала в медленном темпе. Но некоторым слушателям такой вариант показался затянутым. И тогда появился своеобразный ремикс – динамичный, зажигательный вариант в стиле легендарной диско-группы 1980-х «Бони М». Но все же, по признанию Николая Вишневского, композиция в медленном темпе ему лично нравилась больше. Это тот случай, когда текст лучше усваивается слушателем. Ведь в быстром ритме мелодии слова пролетают стремительно, не позволяя толком вслушаться в их содержание.

Была у композиции и третья версия, созданная в компании с друзьями. Тем не менее накануне 2023 года Николай Вишневский остановил свой выбор на варианте в медленном темпе и для двух голосов. Поскольку Новый год традиционно и семейный, и детский праздник, то автор выбрал в исполнители солистку военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Ларису Качайкину и ее 12-летнюю дочь Машу. Месяц назад состоялась студийная запись композиции. Она прозвучала под занавес музыкального шоу «Новый год по-сахалински-3» на ОТВ.

Видео к песне – творческая работа сына автора – Василия Вишневского. Отец констатировал: «Клип получился простенький, но праздничный». Мы предлагаем читателям две версии композиции «С Новым годом!».

Людмила Степанец.

В новом году мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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