Подарок взрослым и детям

Об этой песне мы узнали от коллеги с Итурупа. Она сообщила, что под Новый год композицию в качестве музыкального подарка ей прислали земляки из Геленджика. Об авторах и исполнителях никакой информации не было. И коллега понадеялась, что, быть может, нам с помощью участников проекта «Воспетые острова» удастся что-либо о них узнать.
Оказалось, новую песню мало кто слышал. Предположения об авторах и исполнителях разнились, но в итоге поиск увенчался успехом. Мы узнали, что песня называется «С Новым годом!». Создана она около десяти лет назад историком и краеведом Николаем Вишневским на стихи известного в регионе педагога Виктора Маленкова.
– Он по-простому писал душевные стихи, – рассказал Николай Вишневский о своем друге. – И я старался сделать песню доброй. Она не задумывалась как детская. Но в домашнем кругу ее охотно пели дети.
По словам автора музыки, первоначально мелодия звучала в медленном темпе. Но некоторым слушателям такой вариант показался затянутым. И тогда появился своеобразный ремикс – динамичный, зажигательный вариант в стиле легендарной диско-группы 1980-х «Бони М». Но все же, по признанию Николая Вишневского, композиция в медленном темпе ему лично нравилась больше. Это тот случай, когда текст лучше усваивается слушателем. Ведь в быстром ритме мелодии слова пролетают стремительно, не позволяя толком вслушаться в их содержание.
Была у композиции и третья версия, созданная в компании с друзьями. Тем не менее накануне 2023 года Николай Вишневский остановил свой выбор на варианте в медленном темпе и для двух голосов. Поскольку Новый год традиционно и семейный, и детский праздник, то автор выбрал в исполнители солистку военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Ларису Качайкину и ее 12-летнюю дочь Машу. Месяц назад состоялась студийная запись композиции. Она прозвучала под занавес музыкального шоу «Новый год по-сахалински-3» на ОТВ.
Видео к песне – творческая работа сына автора – Василия Вишневского. Отец констатировал: «Клип получился простенький, но праздничный». Мы предлагаем читателям две версии композиции «С Новым годом!».
Людмила Степанец.
В новом году мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
28 октября 2022 – «К моей жизни швартуется остров»
4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России
18 ноября 2022 – Проект в проекте
25 ноября 2022 – Первая ласточка «Полевой почты»
2 декабря 2022 – Вторые Сочи – Сахалин
9 декабря 2022 – «Любить тебя не трудно…»
16 декабря 2022 – «Охотское море, Татарский пролив…»
23 декабря 2022 – «На всю страну такой один – Сахалин»
30 декабря 2022 – «Оставляю сердце маяком в долине»