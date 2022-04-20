Подавляющее большинство россиян (88%) считают, что на Украине действуют неонацистские организации и их существование представляет угрозу (76%) для России. Такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Кроме того, респонденты считают, что киевская власть поддерживает неонацистов (70%). Самым распространенным ответом на вопрос о целях спецоперации стала необходимость суда над украинскими нацистами за совершенные преступления (45%). Так же среди целей спецоперации респонденты ВЦИОМ отмечают введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма на Украине (32%).
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