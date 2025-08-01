Подают пример

В Александровском совхозе член партии тов. Сазонов на тракторе СТЗ ежедневно выполняет нормы от 120 до 150 процентов, работает почти круглосуточно. Сэкономил 277 кг горючего за весеннюю страду.

Секретарь комсомольской организации этого совхоза тов. Терентьева на тракторе У-2 выполняет по две нормы, сэкономила 211 кг жидкого топлива.

Трактористка совхоза «Пильво» член партии тов. Клементьева за первые 25 дней весеннего сева вспахала 66 гектаров земли вместо плановых 38.

В этом же совхозе комсомолка тов. Сугарова на тракторе СТЗ во время сева выполнила задание на 188 процентов и сэкономила 277 кг горючего.

Школьники на полях

В совхозе «Красная Тымь» на прополку посевов вышли школьники. Учащиеся Голубева, Ширинкина, Тяхина, Мишухина, Стасеева, Голенко и Свиркунова вырабатывают по полторы нормы каждая.

Наши герои

Ожёгин Михаил Кондратьевич в Красной Армии с 1937 года. Воевал в составе Ленинградского, 3-го Белорусского фронтов. Принимал участие в освобождении Польши, концлагеря «Майданек». В 1945-м специалист полевых кабельных линий, командир отделения 3-го отдельного батальона связи, прикомандированного к армии Войска Польского. Старший сержант.

Награждён медалью «За освобождение Варшавы», польским «Крестом Заслуги», польской медалью «За Варшаву 1939 – 1945».

На Сахалине проживал с 1948 года. Работал машинистом тепловых котлов на электростанции шахты «Южно-Сахалинская» (пос. Синегорск).

Об этом сообщается в книге Николая Вишневского «Должен помнить мир спасённый».

Трудовая доблесть