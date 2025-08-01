Подают пример

В Александровском совхозе член партии тов. Сазонов на тракторе СТЗ ежедневно выполняет нормы от 120 до 150 процентов, работает почти круглосуточно. Сэкономил 277 кг горючего за весеннюю страду.
Секретарь комсомольской организации этого совхоза тов. Терентьева на тракторе У-2 выполняет по две нормы, сэкономила 211 кг жидкого топлива.
Трактористка совхоза «Пильво» член партии тов. Клементьева за первые 25 дней весеннего сева вспахала 66 гектаров земли вместо плановых 38.
В этом же совхозе комсомолка тов. Сугарова на тракторе СТЗ во время сева выполнила задание на 188 процентов и сэкономила 277 кг горючего.
Школьники на полях
В совхозе «Красная Тымь» на прополку посевов вышли школьники. Учащиеся Голубева, Ширинкина, Тяхина, Мишухина, Стасеева, Голенко и Свиркунова вырабатывают по полторы нормы каждая.
Наши герои
Ожёгин Михаил Кондратьевич в Красной Армии с 1937 года. Воевал в составе Ленинградского, 3-го Белорусского фронтов. Принимал участие в освобождении Польши, концлагеря «Майданек». В 1945-м специалист полевых кабельных линий, командир отделения 3-го отдельного батальона связи, прикомандированного к армии Войска Польского. Старший сержант.
Награждён медалью «За освобождение Варшавы», польским «Крестом Заслуги», польской медалью «За Варшаву 1939 – 1945».
На Сахалине проживал с 1948 года. Работал машинистом тепловых котлов на электростанции шахты «Южно-Сахалинская» (пос. Синегорск).
Об этом сообщается в книге Николая Вишневского «Должен помнить мир спасённый».
Трудовая доблесть
- С раннего утра до позднего вечера находится в море команда малого дрифтера рыбозавода «Половинка», где шкипером коммунист тов. Войтов. Часто выходит на лов и ночью. В результате коллектив досрочно выполнил годовой план, сдав государству 720 центнеров рыбы при задании 650 центнеров.
- Мастер бурения первого класса, инициатор скоростных методов бурения т. Подшивайлов из конторы бурения треста «Сахалиннефть» в начале июля уехал отдыхать на курорт. Руководить бригадой остался лучший бурильщик т. Шевченко. И крепко поработали. На буровой № 362 закончили бурить скважину, опередив график на 24 дня.
- Охинский горпромкомбинат добился лучших показателей среди предприятий местной промышленности области в июне. Увеличен выпуск товаров народного потребления: вёдер, леек, тазов, баков для стирки белья, металлической посуды, детских игрушек. Почти полностью удовлетворяются запросы населения в ремонте обуви.