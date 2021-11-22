Поддержим пенсионеров. Бизнес-сообщество приготовило для пожилых продуктовые наборы

Сахалинское бизнес-со­об­щество приняло решение усилить поддержку пенсионеров, которые проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Помимо выплаты 1 тыс. руб­лей жители региона получат продуктовые наборы. Их будут предоставлять исключительно по желанию людей, для этого в пункте вакцинации нужно написать соответствующее заявление. В течение нескольких дней волонтеры доставят продукты на дом, заблаговременно оповестив о своем приезде по телефону, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жители области смогут выбрать один из двух продуктовых наборов. В первом – тушеное мясо, сгущенное молоко, растительное масло и сахар. Во втором – тушеное мясо, крупа, растительное масло и рыбные консервы.

Меры поддержки привившимся от коронавируса пенсионерам предоставляет благотворительный фонд «Будущее вместе». Чтобы стать его участником, предпринимателям необходимо звонить по телефону 28-23-45.

– Сахалинское правительство поддерживает эту инициативу фонда, – прокомментировал заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук. – Пенсионеры нуждаются в особой заботе, и отрадно, что островной бизнес вышел с таким предложением.

Как уже сообщалось, сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства или в мобильном пункте вакцинации. В Сахалинской области действуют 98 передвижных точек. Все они оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.