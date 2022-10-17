Поддерживая защитников Родины. Семьи мобилизованных сахалинцев начали получать по 300 тысяч рублей

14 октября состоялась прямая линия с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Рассматривались обращения жителей по поводу дорог, газоснабжения, ремонта домов и дворов и многим другим вопросам.

Большой круг обращений коснулся проведения частичной мобилизации и мер поддержки семей. По словам главы региона, замечания первых дней устранены, ответственные за ошибки наказаны.

– В первые дни призывали людей, которые не служили в армии, имеют серьезные проблемы со здоровьем, в одиночку воспитывают детей. После уточнения информации они вернулись домой. Министерство цифрового развития совместно с военкоматом создали базу данных, позволяющую учитывать наличие у людей медицинского отвода от службы или права на отсрочку по другим причинам, – отметил Валерий Лимаренко.

Сейчас под мобилизацию попадают в основном добровольцы, ими доукомплектовываются ряды Вооруженных сил. Общими усилиями Российская армия, правительство области, бизнес-сообщество обеспечивают бойцов всем необходимым. Военнослужащим предоставляют одежду, обувь, спальные мешки, санитарно-гигиенические средства, специальное снаряжение и технику – бинокли, компасы, рации, тепловизоры, квадрокоптеры и другое снаряжение.

– Хочу поблагодарить жен и матерей, которые подают нам сигналы, что их родным чего-то не хватает. Я лично посетил все полигоны, проверил условия быта и тренировок, пообщался с бойцами. 13 октября вечером поднял правительство и администрацию Анивского района, чтобы проверили, не остались ли бойцы голодными. Мужчины заверили, что все сыты, – рассказал Валерий Лимаренко.

Губернатор напомнил, что в островном регионе под руководством председателя Общественной палаты Сахалинской области работает специальная комиссия, которая защищает интересы мобилизованных граждан. В ее состав входят представители общественных организаций, прокуратуры, военкомата, органов власти. На рассмотрение комиссии уже поступило 400 жалоб, из них удовлетворено около 100 – сахалинцы вернулись домой.

По поручению главы региона волонтеры обошли все семьи мобилизованных граждан и выяснили, какая поддержка им требуется. Ежедневно губернатор проводит личные приемы жен и матерей призывников и в индивидуальном порядке разбирает волнующие их проблемы.

– Решаем житейские вопросы – нужно завезти дрова и уголь, отремонтировать крышу, организовать медицинское обследование. Я не отпускаю людей, пока вопрос не решен. Одна женщина рассказала мне, что ее мужа комиссовали, но домой не отпускают – дожидаются какой-то бумаги. Мы ускорили этот процесс, и мужчина уже этой ночью был дома, – рассказал глава региона.

На прямую линию губернатора поступили также вопросы о мерах поддержки семей мобилизованных и механизме их получения. В Сахалинской области введена единовременная выплата – 300 тысяч рублей. Порядок предоставления меры поддержки утвержден. Средства получает супруга, мать или отец (если человек не женат); несовершеннолетние дети в лице законных представителей (если нет супруги и родителей); сам мобилизованный (если нет близких родственников). Материальная помощь перечисляется на банковский счет после получения сведений о зачислении в списки личного состава части. На сегодняшний день такие выплаты получили уже 400 семей.

В случае смерти бойца из федерального бюджета выплачивается 7,4 млн рублей. На региональном уровне утверждена единоразовая выплата – 1 млн рублей. Для детей военнослужащих вводится дополнительная мера поддержки – оплата за обучение в вузах, колледжах и техникумах на протяжении всего обучения, пока молодому человеку не исполнится 23 года. Проект закона принят облдумой в первом чтении. Кроме того, правительство региона выходит с инициативой о введении ежемесячной выплаты семье погибшего – 5 тысяч рублей на ребенка. На уровне муниципалитетов также действуют свои, дополнительные, меры поддержки семей погибших бойцов. Так, администрация Южно-Сахалинска предусмотрела единовременную выплату в 150 тысяч рублей.

В соцсетях люди задавали также вопрос о кредитных каникулах для семей мобилизованных. Президент России подписал соответствующий федеральный закон. Льготный период составляет срок мобилизации гражданина плюс 30 дней. В случае ранения включает также срок нахождения в медицинском учреждении.

Виктор МАЛЫШЕВ.