Подняли волну в «Волне». В Южно-Сахалинске прошли чемпионат и первенство ДФО по плаванию

С 18 по 21 марта в центре водных видов спорта «Волна» в пятидесятиметровом бассейне сильнейшие пловцы боролись за право попасть в состав сборной Дальневосточного федерального округа и принять участие в Кубке страны и первенстве России среди юношей и юниоров.

На водные дорожки вышли более 240 спортсменов из Бурятии, Якутии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.

В программу чемпионата и первенства ДФО были включены 30 индивидуальных дисциплин и шесть эстафет.

В соревнованиях приняли участие чемпион мира в эстафете заслуженный мастер спорта Иван Кожакин из Магадана и победитель первенства мира среди юниоров Георгий Яковлев (Камчатский край).

Чаще других на пьедестал почета поднимались пловцы из Хабаровского края. На их счету 37 наград, из которых 14 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Спортсмены Сахалинской области 12 раз поднимались на подиум. Три раза на высшую ступеньку пьедестала почета, пять — на вторую и четыре — на третью.

Золотыми медалями свои спортивные коллекции наград пополнили сахалинцы Виктор Бурлаков (вольный стиль, 50 м), Александр Ширяев (на спине, 200 м), Арсений Швец, Кирилл Вотинов, Александр Ширяев, Виктор бурлаков (вольный стиль, эстафета 4х100 м).

Серебряными — Виктор Бурлаков (вольный стиль, 100 м), Александр Ширяев (на спине, 50 м и 100 м), Андрей Бухарин (на спине, 200 м), Маргарита Павлюченко (на спине, 200 м).

Бронзовыми — Владислав Яснев (на спине, 50 м), Андрей Бухарин (на спине, 100 м), Арсений Швец, Виктор Бурлаков, Александр Ширяев, Владислав Яснев (вольный стиль, эстафета 4х200 м), Степанида Бронникова (вольный стиль, 1500 м).

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.