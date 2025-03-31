Подняли волну в «Волне». В Южно-Сахалинске проведён IV Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду

Прыгуны соревновались три дня. В первый день были разыграны три комплекта наград. За медали на 3-метровом трамплине и 10-метровой вышке центра водных видов спорта «Волна» боролись 21 спортсмен из Кубы, Аргентины, Белоруссии, Эквадора, Армении и России, сообщила пресс-служба минспорта области.

Среди мужчин в прыжках с 3-метрового трамплина победил россиянин Геннадий Фокин, на втором месте – Илья Молчанов из России, замкнул тройку призёров Матвей Лупека из Республики Беларусь.

В прыжках в воду с 10-метровой вышки у женщин сильнее всех оказалась российская прыгунья Маргарита Кувшинова, серебряная медаль у россиянки Елизаветы Кансо, «бронза» у Алисы Закарян из Армении.

В синхронных прыжках с 10-метровой высоты «золото» выиграл российский дуэт Аркадия Айдарова и Сандро Рогавы, второе место забрали Карлос Рамос и Бернальдо Ариас из Кубы, третье место у россиян Александра Воронина и Романа Ларина.

Второй день определил новых фаворитов.

В прыжках с 3-метрового трамплина среди женщин лучшей была россиянка Кристина Ильиных с результатом 330,50 балла. На втором месте спортсменка из Москвы Виталия Королёва (298,95). Третью строчку заняла Александра Бибикина (279,20), представляющая Армению.

В противостоянии мужчин на 10-метровой вышке лучший результат показал российский прыгун Сандро Рогава (473,15). «Серебро» у Артёма Левина (443,00) из Пензы. «Бронзу» завоевал кубинец Бернардо Ариас (399,30).

В синхронных прыжках с 10 метров среди представительниц прекрасной половины победу одержали Елизавета Кансо и Мария Бруенок, набрав 284,40 балла. На втором месте Василиса Шуринкова и Маргарита Кувшинова (282,24). Все спортсменки из России.

В заключительный день прошли финальные старты по синхронным прыжкам на 3-метровом трамплине.

Среди девушек победу одержали представительницы России Алина Серова и Анастасия Кондратьева.

– Честно – мы не ожидали взять «золото» соревнований. Недавно на Кубке и первенстве России показали более лучшие результаты, здесь же допустили несколько ошибок. Наши соперницы тоже совершили одну ошибку. Если бы не это, то победа досталась бы им, и это было бы заслуженно, – поделились эмоциями Алина и Анастасия. – Центр «Волна» нам очень понравился, здесь всё на высшем уровне: светлый и просторный бассейн, всё очень круто. Сахалин нам тоже очень нравится, мы уже покатались по достопримечательностям, погуляли по Южно-Сахалинску, очень классно. Надеемся, что ещё сможем приехать сюда на сборы.

Второе место заняли россиянки Мария Полякова и Виталия Королёва.

Среди мужчин лидерами стали российские прыгуны Александр Белевцев и Илья Молчанов. На вторую ступень пьедестала поднялись Евгений Кандратович и Матвей Лупека из Белоруссии. Третье место заняли аргентинцы Мануэль Иглесиас и Сиро Дамико.

– Мы довольны нашими выступлениями. Парни прошли хорошую подготовку, успели выступить перед Кубком на нескольких крупных стартах и показали здесь достойный результат, – отметила тренер аргентинской команды Мариана Монтес. – Если говорить о центре «Волна», то спортивных объектов такого уровня в нашей стране нет, для нас выступать здесь – это мечта. Поэтому я очень рада и даже немного завидую сахалинским детям, что у них есть возможность здесь заниматься.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.

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