Подонки в 14 лет

Была в городе по делам. Возле детской поликлиники села в полупустой автобус № 28. У входных дверей бесятся три пацана. Шофёр делает им замечание, просит, чтобы отошли от двери и сели, а не закрывали ему обзор. Я тоже предлагаю сесть. Делают вид, что не слышат.

Бабушка, что собралась выходить на следующей остановке, попросила ребят отодвинуться. Они не шелохнулись. Тогда она протиснулась и уже когда стояла у двери, один из троих пнул её. Она уже с тротуара что-то кричала ему. Автобус тронулся. В салоне тишина! На следующей остановке «герой» вышел, а друзья сели.

На своей остановке я вышла первой, мальчишки следом. Спросила, в каком классе учатся. Сказали: в седьмом. Я им:

– Вы – подонки!

Сразу стали оправдываться, что бабушку пнули не они.

– Но хохотали и кривлялись вы…

Настроение к нулю. Смотрю, впереди молодой человек крепкого сложения, среднего роста с палочкой. Опирается на железную ногу до бедра. Скользко, сыро. Остановился. У него на ботинке (он только на одной ноге) развязался шнурок. Мужчина пристраивает палку, чтобы его завязать. Ничего не получается. Я подхожу, наклоняюсь и завязываю шнурки на три узла. А он всё повторяет: «Не надо… Я сам…».

Спросила, где потерял ногу. На спецоперации… Смотрит на меня и говорит спасибо. А я глотаю ком в горле и уже вслед ему шепчу: спасибо…

А подонки обогнали нас и всё оглядывались.

Лариса Важенина, г. Южно-Сахалинск.