Подозрительные жуки атаковали дачника. Что это за агрессоры и не угрожают ли они деревянным постройкам?

В редакцию «Советского Сахалина» обратился житель областного центра – у него на территории дачи десятки крупных жуков с длиной тела около пяти сантиметров и длинными усами. Дачник встревожился – уж не тот ли это ненасытный короед-типограф, уничтожающий лес и переселяющийся из тайги ближе к людям, в населенные пункты, о котором написал «Советский Сахалин» 01.06.2021 г. в статье «Лесная катастрофа областного масштаба»?! Не представляет ли он угрозы для деревянных построек? Фото летающего агрессора, присланное читателем, позволило специалистам быстро идентифицировать насекомое.
Вот что сообщили в естественнонаучном отделе Сахалинского областного краеведческого музея:
– Это пихтовый усач, или черный пихтовый усач. Обычный вид на Сахалине. Жук откладывает яйца на здоровых хвойных деревьях, но предпочтение отдает свежеспиленным, недавно поваленным или ослабленным, больным деревьям. Засохшие игнорирует. По этой причине сухие доски, брусовые домики вне опасности.
Какими путями усач мог попасть на дачный участок? Возможно, с досками или другими пиломатериалами, изготовленными из зараженной ранее древесины.
Другой вариант – если доски распилены из свежей древесины, усачи могли слететься на этот запах из ближайшего хвойного леса.
Что нужно предпринять в обоих случаях? Первым делом хорошо просушить пиломатериалы и обработать специальным средством. В торговле имеется широкий ассортимент разнообразных пропиток, в том числе универсальных, защищающих древесину и от насекомых, и от грибковых заболеваний, – сообщили специалисты.
Дачник через некоторое время проинформировал, что «вычислил» причину интереса насекомых к его участку. Рядом расположен лес, в котором немало разновозрастных деревьев хвойных пород. Очевидно, оттуда и десантировались жуки-дровосеки. Мужчина привез с собой на участок несколько мешков со свежими древесными опилками. Их запах и привлек насекомых.
Впрочем, угрозу для брусовых построек могут представлять и другие насекомые. В открытом доступе на просторах интернета опубликовано множество рекомендаций по борьбе с ними. Их авторы сходятся в одном: лучший способ противостояния непрошеным гостям – профилактика. Начинать любое строительство нужно с отбора качественного материала, просушенного, не имеющего остатков коры и подозрительных повреждений, характерных для деятельности насекомых.
Обязательный момент – пропитка древесины специальными составами. Щели и трещины заделывают садовым варом или самодельной древесной замазкой из ПВА и опилок.
В процессе эксплуатации бани дрова желательно хранить поодаль от строения. А еще замечено, что всяких древоточцев отпугивают эфирные масла некоторых растений: багульника болотного, пихты, кипариса.
Владимир СЛАВИН.