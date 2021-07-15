Подозрительные жуки атаковали дачника. Что это за агрессоры и не угрожают ли они деревянным постройкам?

В редакцию «Советского Сахалина» обратился житель областного центра – у него на территории дачи десятки крупных жуков с длиной тела около пяти сантиметров и длинными усами. Дачник встревожился – уж не тот ли это ненасытный короед-типограф, уничтожающий лес и переселяющийся из тайги ближе к людям, в населенные пункты, о котором написал «Советский Сахалин» 01.06.2021 г. в статье «Лесная катастрофа областного масштаба»?! Не представляет ли он угрозы для деревянных построек? Фото летающего агрессора, присланное читателем, позволило специалистам быстро идентифицировать насекомое.

Вот что сообщили в ес­тест­веннонаучном отделе Сахалинского областного краеведческого музея:

– Это пихтовый усач, или черный пихтовый усач. Обычный вид на Сахалине. Жук откладывает яйца на здоровых хвойных деревьях, но предпочтение отдает свежеспиленным, недавно поваленным или ослабленным, больным де­ревьям. Засохшие игнорирует. По этой причине сухие доски, брусовые домики вне опасности.

Какими путями усач мог попасть на дачный участок? Возможно, с досками или другими пиломатериалами, изготовленными из зараженной ранее древесины.

Другой вариант – если доски распилены из свежей древесины, усачи могли слететься на этот запах из ближайшего хвойного леса.

Что нужно предпринять в обоих случаях? Первым делом хорошо просушить пиломатериалы и обработать специальным средством. В торговле имеется широкий ассортимент разнообразных пропиток, в том числе универсальных, защищающих древесину и от насекомых, и от грибковых заболеваний, – сообщили специалисты.

Дачник через некоторое время проинформировал, что «вычислил» причину интереса насекомых к его участку. Рядом расположен лес, в котором немало разновозрастных деревьев хвойных пород. Очевидно, оттуда и десантировались жуки-дровосеки. Мужчина привез с собой на участок несколько мешков со свежими древесными опилками. Их запах и привлек насекомых.

Впрочем, угрозу для брусовых построек могут представлять и другие насекомые. В открытом доступе на просторах интернета опубликовано множество рекомендаций по борьбе с ними. Их авторы сходятся в одном: лучший способ противостояния непрошеным гостям – профилактика. Начинать любое строительство нужно с отбора качественного материала, просушенного, не имеющего остатков коры и подозрительных повреждений, характерных для деятельности насекомых.

Обязательный момент – пропитка древесины специальными составами. Щели и трещины заделывают садовым варом или самодельной древесной замазкой из ПВА и опилок.

В процессе эксплуатации бани дрова желательно хранить поодаль от строения. А еще замечено, что всяких древоточцев отпугивают эфирные масла некоторых растений: багульника болотного, пихты, кипариса.

Владимир СЛАВИН.